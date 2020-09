2. LIGA: Old Boys bezwingt auswärts Pratteln

Davide Restieri eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Pratteln das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Paul Mamot für Old Boys traf. In der 40. Minute war es an Sidy Dieng, Old Boys 2:1 in Führung zu bringen. Der gleiche Sidy Dieng war in der 95. Minute auch für das 3:1 verantwortlich.

Gelbe Karten gab es bei Old Boys für Dominik Situm (56.), Ilyes Addich (66.) und Marco Baumann (92.). Eine Verwarnung gab es für Pratteln, nämlich für Ruben Kotlar (24.).

Die Abwehr von Pratteln kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 11 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 9).

Old Boys verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Old Boys hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Old Boys spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Birsfelden (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (13. September) (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Pratteln rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 11. Das Team hat vier Punkte. Pratteln hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Pratteln spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 8). Die Partie findet am Samstag (12. September) statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Pratteln - BSC Old Boys 1:3 (1:2) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 7. Davide Restieri 1:0. 30. Paul Mamot 1:1. 40. Sidy Dieng 1:2. 95. Sidy Dieng 1:3. – Pratteln: Bohren Maurice, Toytemur Mertcan, Costanzo Riccardo, Fontana Carmelo, Risch Robin Manuel, Stefanelli Gabriele, Kägi Elias, Minni Michele, Kotlar Ruben, Restieri Davide, Singhateh Lamin. – Old Boys: Hasler Txapua, Mamot Maximilian, Situm Dominik, Cucinelli Emanuel, Bottacin Elia, Blatter Jonas, Baumann Marco, Addich Ilyes, Todaro Tizian, Mamot Paul, Dieng Sidy. – Verwarnungen: 24. Ruben Kotlar, 56. Dominik Situm, 66. Ilyes Addich, 92. Marco Baumann.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 4 Spiele/12 Punkte (16:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 4/10 (12:9), 3. FC Möhlin-Riburg/ACLI 4/9 (11:6), 4. AS Timau Basel 4/7 (10:7), 5. BSC Old Boys 4/6 (8:8), 6. FC Dardania 4/6 (11:14), 7. FC Birsfelden 4/6 (7:9), 8. SV Muttenz 4/4 (7:9), 9. FC Gelterkinden 4/4 (3:5), 10. FC Reinach 4/4 (8:12), 11. FC Pratteln 4/4 (12:11), 12. FC Black Stars 4/3 (10:11), 13. FC Aesch 4/3 (4:12), 14. FC Laufen 4/2 (7:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2020 07:15 Uhr.