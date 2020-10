2. LIGA: Pratteln siegt gegen Black Stars – Siegtreffer durch Gabriele Stefanelli

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Pratteln das einzige Tor der Partie gelang. Gabriele Stefanelli traf in der 76. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Black Stars erhielten Emran Veliu (48.) und Léonard Weber (75.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Pratteln, nämlich für Zenun Kuci (42.).

Keine Änderung in der Tabelle für Pratteln: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Pratteln hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Pratteln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gelterkinden (Platz 10). Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 12. Black Stars hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Black Stars in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn AS Timau Basel (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (18.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Pratteln - FC Black Stars 1:0 (0:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tor: 76. Gabriele Stefanelli (Penalty) 1:0. – Pratteln: Fahdy Salem, Conte Diego, Kuci Zenun, Risch Robin Manuel, Minni Michele, Jevremovic Boban, Basic Idriz, Uzakgider Kerem, Juliao Pereira Hugo, Restieri Davide, Pichardo Santos Jose Argenis. – Black Stars: Erovic Semir, Weber Léonard, Xheladini Lorik, Fischer Antonio, Veliu Emran, Heric Kenan, Chakir Ilyas, Salvatore Mattia, Farhat Mohamed, Isiklar Berkay, Martinovic Marin. – Verwarnungen: 42. Zenun Kuci, 48. Emran Veliu, 75. Léonard Weber.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 11 Spiele/33 Punkte (49:9). 2. SV Muttenz 11/19 (32:26), 3. FC Dardania 10/18 (25:24), 4. FC Reinach 10/17 (27:23), 5. FC Wallbach-Zeiningen 10/17 (24:26), 6. FC Birsfelden 10/17 (16:18), 7. FC Pratteln 11/16 (27:24), 8. FC Aesch 10/12 (19:23), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 10/12 (24:29), 10. FC Gelterkinden 11/12 (14:18), 11. AS Timau Basel 10/10 (19:25), 12. FC Black Stars 11/10 (23:28), 13. BSC Old Boys 11/10 (17:25), 14. FC Laufen 10/6 (16:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 13:12 Uhr.