2. LIGA: Tor von Stefan Rau sichert Reinach das Unentschieden gegen Birsfelden

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Deny Gomes in der 72. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Stefan Rau traf in der 92. Minute für Birsfelden zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Birsfelden zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Birsfelden nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Birsfelden hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Birsfelden geht es auswärts gegen SV Muttenz (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Reinach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 10). Diese Begegnung findet am 11. Oktober statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Reinach 1:1 (0:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 72. Deny Gomes 1:0. 92. Stefan Rau 1:1. – Birsfelden: Jusaj Kushtrim, Simal Paulos Fabio, Dünki Simon, Demhasaj Albnor, Erhard Jann, Kuyucuoglu Gürkan, Günes Ozan, Zarola Alessio, Shillova Artan, Flores Mora Ruben Antonio, Gomes Deny. – Reinach: Gerster Joel, Rau Stefan, Oppliger Nick, Kessler Remo, Fankhauser Tobias, Wirz Sven, Zenhäusern Patrick, Grolimund Edvin, Sarro Luca, Nichele Siro, Schmidlin Claude. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 7 Spiele/21 Punkte (34:6). 2. FC Birsfelden 8/16 (15:11), 3. FC Dardania 8/15 (20:19), 4. FC Wallbach-Zeiningen 7/14 (17:15), 5. FC Reinach 8/14 (18:17), 6. SV Muttenz 7/10 (17:17), 7. AS Timau Basel 8/10 (17:13), 8. FC Pratteln 8/10 (23:23), 9. BSC Old Boys 8/9 (15:18), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 8/9 (15:20), 11. FC Aesch 8/9 (12:18), 12. FC Gelterkinden 8/8 (8:14), 13. FC Black Stars 8/7 (19:22), 14. FC Laufen 7/2 (13:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2020 20:43 Uhr.