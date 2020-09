2. LIGA: Überraschungssieg für Old Boys gegen Muttenz

Sidy Dieng eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Old Boys das 1:0 markierte. Old Boys baute seine Führung in der 16. Minute (Paul Mamot) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Marc Dinkel (50.) reduzierte sich der Rückstand für Muttenz auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Abdou Ndiaye für Old Boys auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Old Boys für Emanuel Cucinelli (41.), Ilyes Addich (49.) und Sidy Dieng (76.). Bei Muttenz erhielten Nicola Zogg (43.), Marc Dinkel (68.) und Valdrin Salihu (89.) eine gelbe Karte.

Old Boys verbessert sich in der Tabelle von Rang 13 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Old Boys folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Für Old Boys geht es auf fremdem Terrain gegen FC Pratteln (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (9. September) statt (20.15 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

In der Tabelle verliert Muttenz Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Muttenz hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muttenz verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Pratteln (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 12. September statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: SV Muttenz - BSC Old Boys 1:3 (0:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 15. Sidy Dieng 0:1. 16. Paul Mamot 0:2. 50. Marc Dinkel 1:2. 92. Abdou Ndiaye 1:3. – Muttenz: Foti Kamdem Alex Joel, Vögtlin Nicolas, Zogg Nicola, Alioski Arlind, Ramaj Christian, Dinkel Marc, Haas Cedric, Minnig Loris, Kamber Maurice, Torre Pierre, Hossli Philipp. – Old Boys: Hasler Txapua, Mamot Maximilian, Situm Dominik, Cucinelli Emanuel, Gashi Arilon, Blatter Jonas, Baumann Marco, Addich Ilyes, Todaro Tizian, Mamot Paul, Dieng Sidy. – Verwarnungen: 41. Emanuel Cucinelli, 43. Nicola Zogg, 49. Ilyes Addich, 68. Marc Dinkel, 76. Sidy Dieng, 89. Valdrin Salihu.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 4 Spiele/12 Punkte (16:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 4/10 (12:9), 3. FC Möhlin-Riburg/ACLI 4/9 (11:6), 4. AS Timau Basel 4/7 (10:7), 5. FC Birsfelden 4/6 (7:9), 6. FC Dardania 4/6 (11:14), 7. FC Pratteln 3/4 (11:8), 8. SV Muttenz 4/4 (7:9), 9. FC Gelterkinden 4/4 (3:5), 10. FC Reinach 4/4 (8:12), 11. BSC Old Boys 3/3 (5:7), 12. FC Black Stars 4/3 (10:11), 13. FC Aesch 4/3 (4:12), 14. FC Laufen 4/2 (7:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 19:08 Uhr.