2. LIGA: Wallbach mit drei Punkten auswärts gegen Birsfelden – Später Siegtreffer durch Yannik Hunkeler

Der Siegtreffer für Wallbach gelang Yannik Hunkeler in der 86. Minute. Davor war es unentschieden gestanden. In der 43. Minute hatte Tobias Thommen Wallbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Birsfelden fiel in der 84. Minute durch Fabio Simal Paulos.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Birsfelden kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Wallbach für Yannik Hunkeler (13.), Dario Guarda (60.) und Sylvain Steck (65.).

Wallbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Wallbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat zehn Punkte. Für Wallbach ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Wallbach ging unentschieden aus.

Für Wallbach geht es zuhause gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

In der Tabelle verliert Birsfelden Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Birsfelden hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Birsfelden auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte BSC Old Boys. Zu diesem Spiel kommt es am 13. September (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Wallbach-Zeiningen 1:2 (0:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 43. Tobias Thommen (Penalty) 0:1.84. Fabio Simal Paulos 1:1. 86. Yannik Hunkeler 1:2. – Birsfelden: Jusaj Kushtrim, Erhard Jann, Demhasaj Albnor, Zumstein Marc, Simal Paulos Fabio, Dünki Simon, Garcia Roberto, Zarola Alessio, Kuyucuoglu Gürkan, Goncalves Meireles Jonathan, Flores Mora Ruben Antonio. – Wallbach: Autino Nico, Jegge Simon, Schärer Manuel, Kaufmann Timo, Steck Sylvain, Hunkeler Yannik, Thommen Tobias, Guarda Florian, Guarda Dario, Guarda Benjamin, Guarda Manuel. – Verwarnungen: 13. Yannik Hunkeler, 42. Kushtrim Jusaj, 53. Jann Erhard, 60. Dario Guarda, 65. Sylvain Steck, 79. Albnor Demhasaj, 91. Nico Frick.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 4 Spiele/12 Punkte (16:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 4/10 (12:9), 3. AS Timau Basel 4/7 (10:7), 4. FC Möhlin-Riburg/ACLI 3/6 (8:4), 5. FC Dardania 3/6 (10:8), 6. FC Birsfelden 4/6 (7:9), 7. SV Muttenz 3/4 (6:6), 8. FC Gelterkinden 3/4 (1:2), 9. FC Reinach 3/4 (7:7), 10. FC Aesch 4/3 (4:12), 11. FC Laufen 4/2 (7:12), 12. FC Pratteln 2/1 (6:7), 13. BSC Old Boys 2/0 (2:6), 14. FC Black Stars 3/0 (4:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2020 23:38 Uhr.