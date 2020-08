2. LIGA: Wallbach siegt gegen Muttenz – Später Siegtreffer

In der 66. Minute erhöhte Muttenz seine Führung auf 3:1. Doch ab der 71. Minute setzte Wallbach zur Wende an, als Manuel Guarda zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Manuel Guarda (71., 82.) und Kevin Haugg (76.).

Gelbe Karten gab es bei Wallbach für Philipp Kaufmann (72.) und Yannik Hunkeler (90.). Bei Muttenz erhielten Marc Dinkel (38.) und Nicola Zogg (92.) eine gelbe Karte.

Wallbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 10 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Wallbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Für Wallbach ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nullmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Wallbach ging unentschieden aus.

Wallbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Birsfelden (Platz 4). Diese Begegnung findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Muttenz rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Muttenz hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Muttenz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: BSC Old Boys (Rang 1.) diese Begegnung findet am 6. September statt (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - SV Muttenz 4:3 (1:2) - Buhnacker, Wallbach – Tore: 3. Benjamin Guarda 1:0. 12. Patrick Moren 1:1. 40. Patrick Moren 1:2. 66. Valdrin Salihu 1:3. 71. Manuel Guarda 2:3. 76. Kevin Haugg 3:3. 82. Manuel Guarda (Penalty) 4:3. – Wallbach: Autino Nico, Jegge Simon, Stocker Pascal, Haugg Kevin, Steck Sylvain, Hunkeler Yannik, Hasler Pascal, Guarda Florian, Guarda Dario, Guarda Benjamin, Guarda Manuel. – Muttenz: Salvia Lorenzo, Zogg Nicola, Borgeaud Pascal, Ramaj Christian, Gökpinar Bersan, Muharemovic Mustafa, Dinkel Marc, Alioski Arlind, Vögtlin Nicolas, Moren Patrick, Salihu Valdrin. – Verwarnungen: 38. Marc Dinkel, 72. Philipp Kaufmann, 90. Yannik Hunkeler, 92. Nicola Zogg.

Alle Spiele der Runde: FC Concordia Basel - FC Dardania 3:0, FC Gelterkinden - FC Birsfelden 0:2, FC Pratteln - AS Timau Basel 5:4, FC Black Stars - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:2, FC Wallbach-Zeiningen - SV Muttenz 4:3

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 3 Spiele/9 Punkte (12:1). 2. FC Wallbach-Zeiningen 3/7 (10:8), 3. FC Dardania 3/6 (10:8), 4. FC Birsfelden 3/6 (6:7), 5. FC Pratteln 2/4 (7:6), 6. SV Muttenz 3/4 (6:6), 7. FC Gelterkinden 3/4 (1:2), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (5:3), 9. AS Timau Basel 3/3 (8:7), 10. FC Laufen 2/1 (5:9), 11. FC Reinach 2/1 (4:5), 12. BSC Old Boys 1/0 (0:3), 13. FC Aesch 2/0 (2:7), 14. FC Black Stars 2/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.