3. LIGA, GRUPPE 1: Auswärtssieg für Rheinfelden gegen FC Liestal

Das Skore eröffnete Burak Hacilar in der 31. Minute. Er traf für Rheinfelden zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rheinfelden stellte Aaron Ammann in Minute 44 her. In der 45. Minute gelang FC Liestal (Matthias Fricker) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 58. Minute, als Roman Seiler die Führung für Rheinfelden auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden für Sebastian Metzger (57.) und Jérôme Marti (85.). Keine einzige Karte erhielt FC Liestal.

Die Offensive von Rheinfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von FC Liestal kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Unverändert liegt Rheinfelden auf Rang 4. Das Team hat zehn Punkte. Für Rheinfelden ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Rheinfelden ging unentschieden aus.

Für Rheinfelden geht es zuhause gegen FC Stein (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 19. September statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

FC Liestal steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat drei Punkte. Für FC Liestal war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Zweimal verlor FC Liestal zuhause und einmal auswärts.

FC Liestal tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Binningen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (18.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Liestal - FC Rheinfelden 1:3 (1:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 31. Burak Hacilar (Penalty) 0:1.44. Aaron Ammann 0:2. 45. Matthias Fricker 1:2. 58. Roman Seiler 1:3. – FC Liestal: Schneider Silas, Ruflin Lars, Vanne Nevio, Vanne Claudio, Matter Raphael, Schumacher Mirco, Simon Yves, Spahr Roman, Fricker Matthias, Pileggi Alessio, Bütler Cyrill. – Rheinfelden: Mathys Tim, Menzinger Nick, Berger Lucas, Metzger Sebastian, Seiler Simon, Ferrazza Alessio, Marti Jérôme, Küng Nicolas, Hacilar Burak, Ammann Aaron, Seiler Roman. – Verwarnungen: 57. Sebastian Metzger, 85. Jérôme Marti.

Tabelle: 1. SV Sissach 4 Spiele/12 Punkte (16:7). 2. SC Binningen 4/10 (16:9), 3. FC Lausen 72 4/10 (14:8), 4. FC Rheinfelden 4/10 (14:4), 5. US Olympia 1963 3/6 (9:3), 6. FC Gelterkinden 4/6 (7:11), 7. FC Breitenbach 4/5 (13:11), 8. FC Schwarz-Weiss a 4/5 (12:9), 9. FC Stein 4/5 (14:10), 10. FC Liestal 4/3 (7:17), 11. NK Posavina 3/1 (3:6), 12. FC Aesch 3/0 (4:15), 13. SC Dornach 3/0 (3:12), 14. FC Arlesheim 4/0 (10:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2020 19:10 Uhr.