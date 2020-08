3. LIGA, GRUPPE 1: Breitenbach gewinnt deutlich gegen FC Liestal – Drei Treffer für Fesnik Jashari

FC Liestal erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Matthias Fricker ging das Team in der 1. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 36, als Edison Krasniqi für Breitenbach erfolgreich war.

Danach drehte Breitenbach auf. Das Team schoss ab der 45. Minute noch fünf weitere Tore, während FC Liestal kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Matchwinner für Breitenbach war Fesnik Jashari, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Breitenbach waren: Edison Krasniqi (2 Treffer) und Sasa Baner Radisavljevic (1 Treffer). Einziger Torschütze für FC Liestal war: Matthias Fricker (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Silvan Walliser (45.), Marco Borer (67.) und Valmir Rexhepi (89.). Eine Verwarnung gab es für FC Liestal, nämlich für Gerd Balmer (39.).

Breitenbach liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 3. Auf Breitenbach wartet im nächsten Spiel das Team FC Rheinfelden. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (17.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach dem zweiten Spiel steht FC Liestal mit null Punkten auf dem 14. Rang. FC Liestal spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Stein. Das Spiel findet am 5. September statt (18.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Liestal 6:1 (2:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 1. Matthias Fricker 0:1. 36. Edison Krasniqi 1:1. 45. Fesnik Jashari 2:1. 48. Sasa Baner Radisavljevic 3:1. 54. Edison Krasniqi 4:1. 65. Fesnik Jashari (Penalty) 5:1.70. Fesnik Jashari 6:1. – Breitenbach: Shala Fitim, Jermann Sebastian, Altermatt Adrian, Damante Luca, Radisavljevic Sasa Baner, Krug Michael, Walliser Silvan, Schneider Manuel, Borer Marco, Jashari Fesnik, Wyss Lukas. – FC Liestal: Ruflin Lars, Wermuth Roman, Balmer Gerd, Vanne Claudio, Gisin Philipp, Simon Yves, Di Giacomo Dario, Fricker Matthias, Rudin Patrick, Pileggi Alessio, Sinadinovic Stefan. – Verwarnungen: 39. Gerd Balmer, 45. Silvan Walliser, 67. Marco Borer, 89. Valmir Rexhepi.

Tabelle: 1. SV Sissach 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. SC Binningen 2/6 (12:6), 3. FC Lausen 72 2/6 (6:3), 4. FC Rheinfelden 2/4 (8:3), 5. FC Schwarz-Weiss a 2/4 (9:5), 6. FC Breitenbach 2/4 (10:5), 7. FC Gelterkinden 2/3 (4:4), 8. FC Stein 2/2 (6:6), 9. NK Posavina 2/1 (2:4), 10. US Olympia 1963 1/0 (0:2), 11. SC Dornach 1/0 (1:3), 12. FC Liestal 2/0 (3:12), 13. FC Arlesheim 2/0 (6:10), 14. FC Aesch 2/0 (2:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Alle Details zur Liga finden Sie auf der Seite des FVNWS.