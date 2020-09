3. LIGA, GRUPPE 1: Erneuter Sieg für Binningen gegen Schwarz-Weiss – Siegtreffer in 85. Minute

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Binningen das einzige Tor der Partie gelang. Dominik Buder traf in der 85. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schwarz-Weiss. Gelbe Karten gab es bei Binningen für Fitim Dauti (34.) und Silvio Baumgartner (51.).

Binningen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 4.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 13 Tore erzielte.

In der Tabelle liegt Binningen weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Binningen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Binningen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Breitenbach. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Unverändert liegt Schwarz-Weiss auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Schwarz-Weiss hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Lausen 72 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Binningen - FC Schwarz-Weiss a 1:0 (0:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tor: 85. Dominik Buder 1:0. – Binningen: Jenny Florian, Chamorro Rivera Esteve, Baumgartner Silvio, Selmani Valtrim, Dauti Betim, Dauti Bardh, Babatongüz Mehmet, Dauti Fitim, Aufdereggen Benjamin, Emini Granit, Tinas Ugur. – Schwarz-Weiss: Ramseyer Sven, Keller Till, Mulabdic Mahir, Cosic Drazen, Martens Janosch, Steinemann Tobias, Bunjaku Besian, Böni Noah, Ferreira Caviezel Luca Bosco, Liechti Sol, Thürkauf Marc. – Verwarnungen: 31. Tobias Steinemann, 34. Fitim Dauti, 51. Silvio Baumgartner, 55. Besian Bunjaku, 70. Noah Böni, 88. Marc Thürkauf.

Tabelle: 1. SC Binningen 3 Spiele/9 Punkte (13:6). 2. FC Lausen 72 3/9 (11:5), 3. SV Sissach 3/9 (12:4), 4. FC Rheinfelden 3/7 (11:3), 5. FC Gelterkinden 3/6 (6:5), 6. FC Schwarz-Weiss a 3/4 (9:6), 7. FC Breitenbach 3/4 (10:8), 8. US Olympia 1963 2/3 (6:3), 9. FC Liestal 3/3 (6:14), 10. FC Stein 3/2 (8:9), 11. NK Posavina 3/1 (3:6), 12. SC Dornach 2/0 (3:9), 13. FC Aesch 3/0 (4:15), 14. FC Arlesheim 3/0 (7:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2020 23:34 Uhr.