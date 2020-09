3. LIGA, GRUPPE 1: FC Liestal siegt gegen Stein – Alex Riccio trifft spät zum Sieg

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als FC Liestal das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Alex Riccio.

In der 10. Minute hatte Rehan Kurto zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. FC Liestal glich in der 30. Minute durch Elias Fluri aus. In der 45. Minute war es an Nevio Vanne, FC Liestal 2:1 in Führung zu bringen. Stein glich in der 69. Minute durch Rehan Kurto aus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Stein kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei FC Liestal für Gerd Balmer (40.) und Sandro Heer (40.).

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 9 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich FC Liestal von Rang 12 auf 9. Das Team hat drei Punkte. FC Liestal hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

FC Liestal spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rheinfelden (Platz 4). Das Spiel findet am 12. September statt (19.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Stein steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 8). Das Team hat zwei Punkte. Für Stein ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Stein gingen unentschieden aus.

Stein spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Liestal - FC Stein 3:2 (2:1) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 10. Rehan Kurto 0:1. 30. Elias Fluri 1:1. 45. Nevio Vanne 2:1. 69. Rehan Kurto 2:2. 87. Alex Riccio 3:2. – FC Liestal: Ruflin Lars, Fluri Elias, Riccio Alex, Heer Sandro, Matter Raphael, Balmer Gerd, Simon Yves, Zihlmann Dominik, Fricker Matthias, Pileggi Alessio, Enz Robby. – Stein: Schlatter Marco, Näf Fabian, Laneri Luca, Lovric Daniel, Weiss Nicola, Van Heel Jan-Arjen, Ackermann Silvan, Locher David, Rüede Jarmo, Weiss Michael, Kurto Rehan. – Verwarnungen: 40. Gerd Balmer, 40. Sandro Heer, 50. Jarmo Rüede, 55. David Locher, 86. Rehan Kurto, 91. Lirim Gashi.

Tabelle: 1. SC Binningen 3 Spiele/9 Punkte (13:6). 2. FC Lausen 72 3/9 (11:5), 3. SV Sissach 3/9 (12:4), 4. FC Rheinfelden 3/7 (11:3), 5. FC Gelterkinden 3/6 (6:5), 6. FC Schwarz-Weiss a 3/4 (9:6), 7. FC Breitenbach 3/4 (10:8), 8. US Olympia 1963 2/3 (6:3), 9. FC Liestal 3/3 (6:14), 10. FC Stein 3/2 (8:9), 11. NK Posavina 3/1 (3:6), 12. SC Dornach 2/0 (3:9), 13. FC Aesch 3/0 (4:15), 14. FC Arlesheim 3/0 (7:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 12:53 Uhr.