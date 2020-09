3. LIGA, GRUPPE 1: Lausen setzt Siegesserie auch gegen Breitenbach fort – Emanuele Papale trifft spät zum Sieg

Der Siegtreffer für Lausen gelang Emanuele Papale in der 88. Minute. In der 6. Minute hatte Elias Küng Lausen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Breitenbach fiel in der 13. Minute durch Fesnik Jashari.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Breitenbach sah Edison Krasniqi (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Breitenbach weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Lausen für Aleksandar Dobric (50.) und Alessio Marra (65.).

In der Abwehr gehört Lausen zu den Besten: Die total 9 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Lausen um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 2. Für Lausen ist es der dritte Sieg in Serie.

Lausen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Liestal (Rang 8). Die Partie findet am 26. September statt (19.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Nach der Niederlage büsst Breitenbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 9. Breitenbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team US Olympia 1963. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Breitenbach 2:1 (1:1) - Bifang, Lausen – Tore: 6. Elias Küng 1:0. 13. Fesnik Jashari 1:1. 88. Emanuele Papale (Penalty) 2:1. – Lausen: Martins Lopes Leandro, Crimi Antonino, Schmidt Julian, Lakerveld Timo, Gurri Saverio, Jnglin Manuel, Herger Aris, Marra Alessio, Gysin Sebastian, Gysin Jan, Küng Elias. – Breitenbach: Shala Fitim, Trösch Ramon, Radisavljevic Sasa Baner, Krug Michael, Altermatt Adrian, Jermann Sebastian, Krasniqi Edison, Schneider Manuel, Jashari Fesnik, Borer Marco, Wyss Lukas. – Verwarnungen: 28. Sasa Baner Radisavljevic, 47. Lukas Wyss, 50. Aleksandar Dobric, 65. Alessio Marra, 73. Edison Krasniqi, 91. Jan Grossenbacher – Ausschluss: 90. Edison Krasniqi.

Tabelle: 1. SV Sissach 5 Spiele/15 Punkte (20:10). 2. FC Lausen 72 5/13 (16:9), 3. US Olympia 1963 5/12 (14:3), 4. SC Binningen 5/10 (20:14), 5. FC Rheinfelden 5/10 (15:7), 6. FC Stein 5/8 (17:11), 7. FC Gelterkinden 4/6 (7:11), 8. FC Liestal 5/6 (12:21), 9. FC Breitenbach 5/5 (14:13), 10. FC Schwarz-Weiss a 5/5 (12:12), 11. SC Dornach 4/3 (7:14), 12. FC Arlesheim 5/3 (15:21), 13. NK Posavina 5/1 (6:15), 14. FC Aesch 5/0 (7:21).

