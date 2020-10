3. LIGA, GRUPPE 1: NK Posavina holt sich drei Punkte gegen Schwarz-Weiss

Janis Wyss eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Schwarz-Weiss das 1:0 markierte. Der Ausgleich für NK Posavina fiel in der 5. Minute (Marijo Mrkonjic). Per Penalty traf Sol Liechti in der 27. Minute zur 2:1-Führung für Schwarz-Weiss.

Gleichstand war in der 38. Minute hergestellt: Marijo Mrkonjic traf für NK Posavina. Marko Topic brachte NK Posavina 3:2 in Führung (67. Minute). Wiederum Marko Topic erhöhte in der 91. Minute auf 4:2 für NK Posavina.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei NK Posavina erhielten Antonio Gregorovic (32.), Marijo Mrkonjic (37.) und Sandro Gogic (41.) eine gelbe Karte. Bei Schwarz-Weiss erhielten Maurice Dubois (66.), Noah Böni (81.) und Tugay Portakal (89.) eine gelbe Karte.

NK Posavina machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Für NK Posavina ist es der zweite Sieg in Serie. NK Posavina konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

NK Posavina spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Breitenbach (Platz 11). Die Partie findet am 10. Oktober statt (19.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Nach der Niederlage büsst Schwarz-Weiss einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Schwarz-Weiss ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Schwarz-Weiss gingen unentschieden aus.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 5). Die Partie findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: NK Posavina - FC Schwarz-Weiss a 4:2 (2:2) - Einschlag, Reinach BL – Tore: 3. Janis Wyss 0:1. 5. Marijo Mrkonjic 1:1. 27. Sol Liechti (Penalty) 1:2.38. Marijo Mrkonjic 2:2. 67. Marko Topic 3:2. 91. Marko Topic 4:2. – NK Posavina: Curo Ivica, Mikulic Antonio, Cicak Ante, Piljic Andrej, Piljic Alen, Mrkonjic Marijo, Tokic Bonito, Gudelj Antonio, Gogic Sandro, Gregorovic Antonio, Topic Gabriel. – Schwarz-Weiss: Lampart Yves, Hächler Michael, Mulabdic Mahir, Stahel Thomas, Dubois Maurice, Bunjaku Besian, Martens Janosch, Wyss Janis, Akman Enis, Liechti Sol, Ferreira Caviezel Luca Bosco. – Verwarnungen: 32. Antonio Gregorovic, 37. Marijo Mrkonjic, 41. Sandro Gogic, 66. Maurice Dubois, 81. Noah Böni, 89. Tugay Portakal.

Tabelle: 1. US Olympia 1963 7 Spiele/18 Punkte (19:3). 2. SV Sissach 6/16 (20:10), 3. FC Lausen 72 6/13 (17:11), 4. SC Binningen 6/13 (25:16), 5. FC Gelterkinden 7/13 (14:14), 6. FC Stein 6/11 (22:11), 7. FC Rheinfelden 6/10 (17:12), 8. FC Liestal 7/9 (14:24), 9. NK Posavina 7/7 (15:20), 10. FC Schwarz-Weiss a 7/6 (14:16), 11. FC Breitenbach 6/5 (14:16), 12. FC Arlesheim 6/3 (15:24), 13. SC Dornach 6/3 (8:21), 14. FC Aesch 7/1 (12:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 07:55 Uhr.