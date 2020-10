3. LIGA, GRUPPE 1: Penaltytor bringt Aesch Unentschieden gegen Gelterkinden

Marco Erny eröffnete in der 59. Minute das Skore, als er für Gelterkinden das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 67, als Timon Rau für Aesch erfolgreich war. Gelterkinden ging in der 75. Minute 2:1 in Führung, als Robin Sutter ins eigene Tor traf. Per Elfmeter glich Robin Schaub das Spiel in der 89. Minute für Aesch wieder aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gelterkinden sah Alexander Thommen (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Brenna (39.) und Alexander Thommen (90.). Aesch behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Keine Änderung in der Tabelle für Gelterkinden: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 5. Gelterkinden hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gelterkinden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Der eine gewonnene Punkt hat für Aesch nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (ein Punkt). Aesch hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Aesch trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Dornach (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 11. Oktober statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Aesch 2:2 (0:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 59. Marco Erny 1:0. 67. Timon Rau 1:1. 75. Eigentor (Robin Sutter) 2:1.89. Robin Schaub (Penalty) 2:2. – Gelterkinden: Lüthy Jannis, Wiederkehr Ramon, Burri Roman, Thommen Alexander, Wiederkehr Manuel, Kaufmann Mike, Hänggi Joël, Nussbaum Michael, Brenna Marco, Shabani Ramadan, Erny Marco. – Aesch: Mentil Mattia, Karim Ahmad, Krieger Christian, Schnell Tobias, Spinnler Beat, Raidler Michel, Volpe Sascha, Schaub Robin, Rau Timon, Fruncillo Nico, Bitto Nico. – Verwarnungen: 39. Marco Brenna, 90. Alexander Thommen – Ausschluss: 92. Alexander Thommen.

Tabelle: 1. US Olympia 1963 7 Spiele/18 Punkte (19:3). 2. SV Sissach 6/16 (20:10), 3. FC Lausen 72 6/13 (17:11), 4. SC Binningen 6/13 (25:16), 5. FC Gelterkinden 7/13 (14:14), 6. FC Stein 6/11 (22:11), 7. FC Rheinfelden 6/10 (17:12), 8. FC Liestal 7/9 (14:24), 9. NK Posavina 7/7 (15:20), 10. FC Schwarz-Weiss a 7/6 (14:16), 11. FC Breitenbach 6/5 (14:16), 12. FC Arlesheim 6/3 (15:24), 13. SC Dornach 6/3 (8:21), 14. FC Aesch 7/1 (12:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 12:08 Uhr.