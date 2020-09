3. LIGA, GRUPPE 1: Penaltytor bringt Binningen Unentschieden gegen Breitenbach

Breitenbach war zweimal in Führung. Binningen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Binningen in der 80. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 77. Minute ging Breitenbach zunächst 3:2 in Führung. Bis zum Ausgleich durch Binningen dauerte es nicht lange: Fitim Dauti traf in der 80. Minute zum 3:3.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stefan Liechty von Breitenbach erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle liegt Breitenbach weiterhin auf Rang 7. Das Team hat fünf Punkte. Breitenbach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Lausen 72 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 19. September statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

In der Tabelle verliert Binningen Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. Binningen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Binningen daheim mit FC Liestal (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 19. September statt (18.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Breitenbach - SC Binningen 3:3 (2:2) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 15. Silvan Walliser 1:0. 36. Ugur Tinas 1:1. 40. Mehmet Babatongüz (Penalty) 1:2.42. Adrian Altermatt 2:2. 77. Marco Borer 3:2. 80. Fitim Dauti (Penalty) 3:3. – Breitenbach: Shala Fitim, Liechty Stefan, Ruchti Jonas, Krug Michael, Altermatt Adrian, Walliser Silvan, Jermann Sebastian, Trösch Ramon, Schneider Manuel, Borer Marco, Wyss Lukas. – Binningen: Meier Sandro, Chamorro Rivera Esteve, Baumgartner Silvio, Selmani Valtrim, Dauti Betim, Dauti Bardh, Babatongüz Mehmet, Yildiz Luca, Emini Granit, Dauti Fitim, Tinas Ugur. – Verwarnungen: 65. Stefan Liechty.

Tabelle: 1. SV Sissach 4 Spiele/12 Punkte (16:7). 2. SC Binningen 4/10 (16:9), 3. FC Lausen 72 4/10 (14:8), 4. FC Rheinfelden 4/10 (14:4), 5. US Olympia 1963 3/6 (9:3), 6. FC Gelterkinden 4/6 (7:11), 7. FC Breitenbach 4/5 (13:11), 8. FC Schwarz-Weiss a 4/5 (12:9), 9. FC Stein 4/5 (14:10), 10. FC Liestal 4/3 (7:17), 11. NK Posavina 3/1 (3:6), 12. FC Aesch 3/0 (4:15), 13. SC Dornach 3/0 (3:12), 14. FC Arlesheim 4/0 (10:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2020 18:18 Uhr.