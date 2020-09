3. LIGA, GRUPPE 1: Sieg und erste Punkte für Olympia 1963 gegen Arlesheim

Schon früh setzte Olympia 1963 dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 11. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Olympia 1963 noch auf 6:1. Arlesheim war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 56. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Olympia 1963 waren: Ouassim Yahyaoui (2 Treffer), Daniel Oliveira Rodrigues (2 Treffer), Servet Argin (1 Treffer) und Alaa Brini (1 Treffer). Einziger Torschütze für Arlesheim war: Marco Antonio Marroquin Perez (1 Treffer).

Bei Arlesheim sah Remo Ziegler (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Joel Filipe Rodrigues Da Silva (16.) und Tim Widmer (48.). Eine Verwarnung gab es für Olympia 1963, nämlich für Javier Fernandez Martinez (13.).

Nach dem zweiten Spiel steht Olympia 1963 mit drei Punkten auf dem achten Rang. Olympia 1963 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Dornach. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (8. September) (20.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Arlesheim steht mit null Punkten auf Rang 14. Das nächste Spiel trägt Arlesheim zuhause gegen das stark gestartete Team SV Sissach aus. Die Partie findet am 12. September statt (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Arlesheim 6:1 (4:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 11. Alaa Brini 1:0. 30. Daniel Oliveira Rodrigues 2:0. 34. Daniel Oliveira Rodrigues 3:0. 43. Servet Argin 4:0. 54. Ouassim Yahyaoui 5:0. 56. Marco Antonio Marroquin Perez (Penalty) 5:1.77. Ouassim Yahyaoui 6:1. – Olympia 1963: Dodik Igor, Nyfeler Claude, Körmecli Ali Riza, Fernandez Martinez Javier, Mageski Valadares Igor, Oliveira Rodrigues Daniel, Brini Alaa, Rapic Dragan, Onurlu Fayik, Altamirano Semino Nilton Andre, Argin Servet. – Arlesheim: Lützelschwab Kilian, Widmer Tim, Rodrigues Da Silva Joel Filipe, Brunner Fabian, Sokoloff Aljoscha, Marroquin Perez Marco Antonio, Lamotte Noah, Casieri Michele, Lombardi Adriano, Waldspurger Marco, Hell Eric. – Verwarnungen: 13. Javier Fernandez Martinez, 16. Joel Filipe Rodrigues Da Silva, 48. Tim Widmer – Ausschluss: 70. Remo Ziegler.

Tabelle: 1. SC Binningen 3 Spiele/9 Punkte (13:6). 2. FC Lausen 72 3/9 (11:5), 3. SV Sissach 3/9 (12:4), 4. FC Rheinfelden 3/7 (11:3), 5. FC Gelterkinden 3/6 (6:5), 6. FC Schwarz-Weiss a 3/4 (9:6), 7. FC Breitenbach 3/4 (10:8), 8. US Olympia 1963 2/3 (6:3), 9. FC Liestal 3/3 (6:14), 10. FC Stein 3/2 (8:9), 11. NK Posavina 3/1 (3:6), 12. SC Dornach 2/0 (3:9), 13. FC Aesch 3/0 (4:15), 14. FC Arlesheim 3/0 (7:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2020 23:43 Uhr.