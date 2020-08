3. LIGA, GRUPPE 1: Sissach bezwingt auswärts Gelterkinden

Das Skore eröffnete Simon Coletta in der 28. Minute. Er traf für Sissach zum 1:0. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Alban Zeqiri Sissach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 40. Minute baute der gleiche Alban Zeqiri die Führung für Sissach weiter aus.

Luca Rust baute in der 43. Minute die Führung weiter aus (4:0). In der 54. Minute verkleinerte Marco Erny den Rückstand von Gelterkinden auf 1:4. Den Rückstand für Gelterkinden verkleinerte der gleiche Marco Erny in der 93 Minute auf 2:4.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Sissach kassierte insgesamt sechs gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gelterkinden.

Sissach liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Sissach geht es zuhause gegen SC Dornach weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach dem zweiten Spiel steht Gelterkinden mit drei Punkten auf dem siebten Rang. Gelterkinden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen NK Posavina. Diese Begegnung findet am 5. September statt (20.00 Uhr, Einschlag, Reinach BL).

Telegramm: FC Gelterkinden - SV Sissach 2:4 (0:4) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 28. Simon Coletta 0:1. 30. Alban Zeqiri 0:2. 40. Alban Zeqiri 0:3. 43. Luca Rust 0:4. 54. Marco Erny 1:4. 93. Marco Erny 2:4. – Gelterkinden: Lüthy Jannis, Furer Simon, Martin Peppino, Thommen Alexander, Wiederkehr Manuel, Kaufmann Mike, Dudler Oliver, Nussbaum Michael, Brenna Marco, Hammernick Fabio, Erny Marco. – Sissach: Dogan Ilbey, Hajdari Fidan, Rust Luca, Duttweiler Frank, Zeqiri Alban, Rexhaj Arbnor, Roggli Raphael, Roth Joel, Coletta Simon, Alonso Centurion Gabriel, Isler Severin. – Verwarnungen: 39. Gabriel Alonso Centurion, 39. Ilbey Dogan, 48. Frank Duttweiler, 51. Peppino Martin, 54. Ivano Chiaradia, 56. Luca Rust, 72. Alex Nyarko, 84. Leutrim Ahmeti, 90. Fation Balidemaj, 92. Marco Erny.

Alle Spiele der Runde: FC Arlesheim - FC Lausen 72 2:3, FC Breitenbach - FC Liestal 6:1, FC Stein - NK Posavina 2:2, FC Gelterkinden - SV Sissach 2:4

Tabelle: 1. SV Sissach 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. FC Lausen 72 2/6 (6:3), 3. FC Breitenbach 2/4 (10:5), 4. SC Binningen 1/3 (7:4), 5. FC Rheinfelden 1/3 (5:0), 6. FC Schwarz-Weiss a 1/3 (6:2), 7. FC Gelterkinden 2/3 (4:4), 8. FC Stein 2/2 (6:6), 9. NK Posavina 2/1 (2:4), 10. FC Aesch 1/0 (0:5), 11. US Olympia 1963 1/0 (0:2), 12. SC Dornach 1/0 (1:3), 13. FC Liestal 2/0 (3:12), 14. FC Arlesheim 2/0 (6:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.