3. LIGA, GRUPPE 1: Tor von Mehmet Babatongüz sichert Binningen das Unentschieden gegen Lausen

Das erste Tor der Partie erzielte Elias Küng für Lausen. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Aris Herger erhöhte in der 32. Minute zur 2:0-Führung für Lausen. Durch einen Doppelschlag rettete sich Binningen noch einen Punkt. Betim Dauti erzielte in Minute 80 das 1:2. Nur vier Minuten später sorgte Mehmet Babatongüz für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Lausen sah Ivan De Paola (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ivan De Paola (58.) und Elias Küng (69.). Bei Binningen erhielten Betim Dauti (60.), Alessio Enrique Ferrara (65.) und Gzim Kryeziu (82.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Binningen: Total schoss das Team 31 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Binningen unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 3. Binningen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Binningen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team US Olympia 1963. Die Partie findet am 17. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Lausen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 4. Lausen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lausen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rheinfelden (Platz 7). Das Spiel findet am Dienstag (13. Oktober) statt (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: SC Binningen - FC Lausen 72 2:2 (0:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 8. Elias Küng 0:1. 32. Aris Herger 0:2. 80. Betim Dauti 1:2. 84. Mehmet Babatongüz 2:2. – Binningen: Ferrara Gianfranco, Vulin Marko, Berger Lukas, Dauti Bardh, Dauti Betim, Babatongüz Mehmet, Banholzer Steven, Tinas Ugur, Emini Granit, Dauti Fitim, Buder Dominik. – Lausen: Martins Lopes Leandro, Crimi Antonino, Schmidt Julian, Lakerveld Timo, De Paola Ivan, Marra Alessio, Gysin Jan, Cuce Gianluca, Herger Aris, Sachithananthan Sharujan, Küng Elias. – Verwarnungen: 58. Ivan De Paola, 60. Betim Dauti, 65. Alessio Enrique Ferrara, 69. Elias Küng, 82. Gzim Kryeziu – Ausschluss: 76. Ivan De Paola.

Tabelle: 1. SV Sissach 8 Spiele/22 Punkte (28:13). 2. US Olympia 1963 8/21 (21:4), 3. SC Binningen 8/15 (31:22), 4. FC Lausen 72 7/14 (19:13), 5. FC Gelterkinden 8/13 (14:19), 6. FC Stein 7/12 (26:15), 7. FC Rheinfelden 7/10 (18:14), 8. FC Liestal 8/9 (17:30), 9. FC Schwarz-Weiss a 8/9 (19:16), 10. FC Breitenbach 8/8 (20:20), 11. NK Posavina 8/7 (17:26), 12. SC Dornach 7/6 (12:22), 13. FC Arlesheim 7/3 (16:28), 14. FC Aesch 7/1 (12:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2020 02:21 Uhr.