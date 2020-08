3. LIGA, GRUPPE 1: Tor von Nick Menzinger sichert Rheinfelden das Unentschieden gegen Schwarz-Weiss

Fast während des ganzen Spiels war Schwarz-Weiss in Führung gelegen. Doch in der 92. Minute musste das Team doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Luca Brunner. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Luca Brunner in der 62. Minute für das 2:0 für Schwarz-Weiss. Roman Seiler sorgt in der 70. Minute für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Luca Bosco Ferreira Caviezel sorgte in der 77. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Schwarz-Weiss. Nick Menzinger sorgt in der 81. Minute für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 92. Minute fiel der 3:3-Ausgleich. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Nick Menzinger der Torschütze.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schwarz-Weiss sah Enis Akman (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Drazen Cosic (10.), Enis Akman (75.) und Rainer Müller (91.). Bei Rheinfelden erhielten Mark Wittmer (13.) und Nick Menzinger (89.) eine gelbe Karte.

Schwarz-Weiss liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 5. Das nächste Spiel trägt Schwarz-Weiss auswärts gegen das stark gestartete Team SC Binningen aus. Diese Begegnung findet am 5. September statt (18.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Nach dem zweiten Spiel steht Rheinfelden mit vier Punkten auf dem vierten Rang. Für Rheinfelden geht es in einem Heimspiel gegen FC Breitenbach weiter. Die Partie findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Rheinfelden 3:3 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 15. Luca Brunner 1:0. 62. Luca Brunner 2:0. 70. Roman Seiler 2:1. 77. Luca Bosco Ferreira Caviezel 3:1. 81. Nick Menzinger 3:2. 92. Nick Menzinger 3:3. – Schwarz-Weiss: Ramseyer Sven, Hächler Michael, Bunjaku Besian, Cosic Drazen, Dubois Maurice, Steinemann Tobias, Akman Enis, Böni Noah, Ferreira Caviezel Luca Bosco, Liechti Sol, Brunner Luca. – Rheinfelden: Mathys Tim, Küng Nicolas, Wittmer Mark, Menzinger Nick, Kurpanik Marco, Metzger Sebastian, Ferrazza Alessio, Marti Jérôme, Seiler Simon, Ammann Aaron, Hacilar Burak. – Verwarnungen: 10. Drazen Cosic, 13. Mark Wittmer, 75. Enis Akman, 89. Nick Menzinger, 91. Rainer Müller – Ausschluss: 90. Enis Akman.

Tabelle: 1. SV Sissach 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. SC Binningen 2/6 (12:6), 3. FC Lausen 72 2/6 (6:3), 4. FC Rheinfelden 2/4 (8:3), 5. FC Schwarz-Weiss a 2/4 (9:5), 6. FC Breitenbach 2/4 (10:5), 7. FC Gelterkinden 2/3 (4:4), 8. FC Stein 2/2 (6:6), 9. NK Posavina 2/1 (2:4), 10. US Olympia 1963 1/0 (0:2), 11. SC Dornach 1/0 (1:3), 12. FC Liestal 2/0 (3:12), 13. FC Arlesheim 2/0 (6:10), 14. FC Aesch 2/0 (2:10).

