3. LIGA, GRUPPE 1: Tor von Servet Argin sichert Olympia 1963 das Unentschieden gegen Binningen

Erst in den allerletzten Minuten fielen in dieser Partie die Tore. Fitim Dauti traf in der 88. Minute zum 0:1. Nur gerade zwei Minuten später (90.) schaffte Olympia 1963 den Ausgleich, als Servet Argin erfolgreich war.

Gelbe Karten gab es bei Olympia 1963 für Claude Nyfeler (77.) und Altamirano Semino Nilton Andre (87.). Gelbe Karten gab es bei Binningen für Fitim Dauti (41.) und Mehmet Babatongüz (59.).

In der Abwehr gehört Olympia 1963 zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.6 Tore pro Partie (Rang 1).

Olympia 1963 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 22 Punkte bedeuten Rang 2. Olympia 1963 hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Olympia 1963 geht es auswärts gegen FC Lausen 72 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 24. Oktober statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Binningen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Binningen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SV Sissach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 24. Oktober statt (17.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: US Olympia 1963 - SC Binningen 1:1 (0:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 88. Fitim Dauti 0:1. 90. Servet Argin 1:1. – Olympia 1963: Dodik Igor, Nyfeler Claude, Nikolic Nikola, Kirupairajah Varun, Coca Figueredo Christian Luis, Fernandez Martinez Javier, Oliveira Rodrigues Daniel, Yahyaoui Ouassim, Rapic Dragan, Altamirano Semino Nilton Andre, Argin Servet. – Binningen: Meier Sandro, Comak Berkan, Baumgartner Silvio, Dauti Bardh, Laissue Marvin, Babatongüz Mehmet, Tinas Ugur, Dauti Fitim, De Fregias Giuseppe, Emini Granit, Buder Dominik. – Verwarnungen: 41. Fitim Dauti, 59. Mehmet Babatongüz, 77. Claude Nyfeler, 87. Altamirano Semino Nilton Andre.

Tabelle: 1. SV Sissach 9 Spiele/25 Punkte (32:14). 2. US Olympia 1963 9/22 (22:5), 3. FC Stein 9/16 (34:19), 4. SC Binningen 9/16 (32:23), 5. FC Lausen 72 9/15 (24:20), 6. FC Rheinfelden 9/13 (22:19), 7. FC Gelterkinden 9/13 (15:23), 8. FC Liestal 9/12 (22:30), 9. FC Breitenbach 9/11 (24:21), 10. FC Schwarz-Weiss a 8/9 (19:16), 11. NK Posavina 9/7 (17:31), 12. SC Dornach 8/6 (12:25), 13. FC Arlesheim 9/6 (25:34), 14. FC Aesch 9/4 (17:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 13:44 Uhr.