3. LIGA, GRUPPE 2: Alemannia Basel gewinnt klar gegen Rossoneri

Rossoneri erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Shahir Hashem ging das Team in der 15. Minute in Führung. Durch Penalty kam es in der 30. Minute zum Ausgleich. Kevin Wirz verwandelte erfolgreich.

Danach drehte Alemannia Basel auf. Das Team schoss ab der 47. Minute noch fünf weitere Tore, während Rossoneri ein Tor gelang (zum 2:4 (72. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Alemannia Basel waren: Nicola Pol (2 Treffer), Kevin Wirz (2 Treffer), Yasin Mohammadi (1 Treffer) und Luzius Döbelin (1 Treffer). Die Torschützen für Rossoneri waren: Shahir Hashem und Davide Quaranta.

Bei Rossoneri erhielten Jelenko Lukic (55.), Davide Branca (59.) und Sandro Zoppas (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Alemannia Basel für Kevin Wirz (45.) und Luis Keller (62.).

In der Tabelle steht Alemannia Basel nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Für Alemannia Basel geht es zuhause gegen FC Schwarz-Weiss b weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. September (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Rossoneri liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 14. Rossoneri spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Concordia Basel. Diese Begegnung findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:6 (1:1) - Bifang, Lausen – Tore: 15. Shahir Hashem (Penalty) 1:0.30. Kevin Wirz (Penalty) 1:1.47. Nicola Pol 1:2. 56. Luzius Döbelin 1:3. 68. Nicola Pol 1:4. 72. Davide Quaranta 2:4. 75. Yasin Mohammadi 2:5. 78. Kevin Wirz (Penalty) 2:6. – Rossoneri: Hagnauer Philipp, Quaranta Davide, Rügge Marc, Hashem Shahir, Kahraman Cihad, Andreano Francesco, Tettey David, Tufilli Leonardo, D Angelo Alessandro, Branca Davide, Restieri Giovambattista. – Alemannia Basel: Wagner Adrian, Gallmann Simon, Schlamp Raphael, Wirz Kevin, Kövi Dénes Zoltan, Pol Nicola, Boulahdid Nabil Nacer, Von Rohr David, Zeiser Timotheus, Hersperger Marco, Döbelin Luzius. – Verwarnungen: 45. Kevin Wirz, 55. Jelenko Lukic, 59. Davide Branca, 62. Luis Keller, 85. Sandro Zoppas.

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 2 Spiele/6 Punkte (11:2). 2. FC Therwil 2/6 (9:2), 3. FC Reinach 2/4 (4:3), 4. SV Muttenz 2/3 (8:5), 5. BCO Alemannia Basel 2/3 (7:8), 6. FC Concordia Basel 2/3 (2:4), 7. SC Münchenstein 2/3 (4:4), 8. FC Türkgücü Basel 1/1 (3:3), 9. FC Münchenstein 1/1 (3:3), 10. FC Oberdorf 2/1 (2:4), 11. FC Oberwil 0/0 (0:0), 12. FC Schwarz-Weiss b 1/0 (1:3), 13. FC Allschwil 1/0 (2:6), 14. AC Rossoneri 2/0 (4:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Alle Details zur Liga finden Sie auf der Seite des FVNWS.