3. LIGA, GRUPPE 2: Auswärtserfolg für Schwarz-Weiss gegen Oberdorf

Das erste Tor der Partie fiel für Schwarz-Weiss: Silas Gusset brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Silas Gusset in der 54. Minute für das 2:0 für Schwarz-Weiss. Oberdorf kam in der 65. Minute auf ein Tor heran, als Jan Weber per Elfmeter zum 1:2 traf.

In der 72. Minute baute Franz Fischer den Vorsprung für Schwarz-Weiss auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Oberdorf noch auf 2:3 heran. Ramon Krattiger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Stefan Thommen (35.) und Marco Ledermann (50.) eine gelbe Karte. Für Oberdorf gab es keine Karte.

Schwarz-Weiss machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 10. Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Schwarz-Weiss konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Schwarz-Weiss geht es zuhause gegen FC Amicitia Riehen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Oberdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 12. Für Oberdorf ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Oberdorf gingen unentschieden aus.

Oberdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Türkgücü Basel (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 18. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Schwarz-Weiss b 2:3 (0:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 14. Silas Gusset 0:1. 54. Silas Gusset 0:2. 65. Jan Weber (Penalty) 1:2.72. Franz Fischer 1:3. 83. Ramon Krattiger 2:3. – Oberdorf: Heigl Ronald, Thommen Niels, Golubovic Filip, Lägeler Lars, Burri Lucas, Leutwyler Kai, Spescha Dimitri, Tschopp Numa, Vokrraj Kristian, Weber Jan, Wenger Liam. – Schwarz-Weiss: Thommen Stefan, Lampart Luc, Stöcklin Lukas, Rüdisüli Thomas, Portakal Tugay, Müller Mischa David, Fischer Franz, Behringer Simon, Wyss Vinzenz, Ledermann Marco, Gusset Silas. – Verwarnungen: 35. Stefan Thommen, 50. Marco Ledermann.

Tabelle: 1. FC Oberwil 8 Spiele/19 Punkte (22:10). 2. SC Münchenstein 7/16 (15:8), 3. AC Rossoneri 8/15 (17:16), 4. FC Reinach 7/14 (11:8), 5. FC Amicitia Riehen 7/13 (20:11), 6. FC Therwil 7/11 (19:13), 7. SV Muttenz 7/10 (17:15), 8. FC Münchenstein 6/8 (13:14), 9. BCO Alemannia Basel 7/8 (18:23), 10. FC Schwarz-Weiss b 8/8 (18:19), 11. FC Allschwil 8/8 (17:24), 12. FC Oberdorf 8/6 (16:16), 13. FC Türkgücü Basel 7/4 (14:29), 14. FC Concordia Basel 7/3 (8:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2020 21:06 Uhr.