3. LIGA, GRUPPE 2: Auswärtserfolg für Therwil gegen Schwarz-Weiss im Auftaktspiel

Das erste Tor der Partie erzielte Adrian Kunz. In der 16. Minute traf er zum 1:0. Therwil baute seine Führung in der 57. Minute (Jan Patrick Schürch) weiter aus (2:0). Renato Zingg baute in der 75. Minute die Führung weiter aus (3:0). Silas Gusset sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Schwarz-Weiss: Er traf in der 82. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Therwil erhielten Raphael Suter (43.), Dervis Iscan (77.) und Renato Zingg (86.) eine gelbe Karte. Schwarz-Weiss blieb ohne Karte.

Therwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Therwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Türkgücü Basel. Diese Begegnung findet am 5. September statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Schwarz-Weiss reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Auf Schwarz-Weiss wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das Team FC Oberwil. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (2. September) (20.15 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Therwil 1:3 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 16. Adrian Kunz 0:1. 57. Jan Patrick Schürch 0:2. 75. Renato Zingg 0:3. 82. Silas Gusset 1:3. – Schwarz-Weiss: Lampart Luc, Keller Till, Portakal Tugay, Behringer Simon, Noti Michel, Müller Mischa David, Schmidt Christophe, Ledermann Marco, Stricker Jan, Thommen Stefan, Gusset Silas. – Therwil: Hess Christoph, Schürch Jan Patrick, Oeggerli Marco, Iscan Dervis, Burki Christoph, Vögtli Jonas, Suter Raphael, Kunz Adrian, Zirngibl Jonas, Schaffter Gregor, Zingg Renato. – Verwarnungen: 43. Raphael Suter, 77. Dervis Iscan, 86. Renato Zingg.

Alle Spiele der Runde: AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:6, FC Schwarz-Weiss b - FC Therwil 1:3, SC Münchenstein - SV Muttenz 3:2, FC Oberdorf - FC Reinach 2:2, FC Amicitia Riehen - FC Concordia Basel 4:0

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 2 Spiele/6 Punkte (11:2). 2. FC Therwil 2/6 (9:2), 3. FC Reinach 2/4 (4:3), 4. SV Muttenz 2/3 (8:5), 5. BCO Alemannia Basel 2/3 (7:8), 6. FC Concordia Basel 2/3 (2:4), 7. SC Münchenstein 2/3 (4:4), 8. FC Türkgücü Basel 1/1 (3:3), 9. FC Münchenstein 1/1 (3:3), 10. FC Oberdorf 2/1 (2:4), 11. FC Oberwil 0/0 (0:0), 12. FC Schwarz-Weiss b 1/0 (1:3), 13. FC Allschwil 1/0 (2:6), 14. AC Rossoneri 2/0 (4:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.