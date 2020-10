3. LIGA, GRUPPE 2: Concordia Basel verliert gegen Seriensieger Oberwil – Silas Lovato trifft zum Sieg

Der Siegtreffer für Oberwil gelang Silas Lovato in der 48. Minute. In der 26. Minute hatte Robin Kern Oberwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Concordia Basel fiel in der 34. Minute durch Denis Temelkov.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Oberwil. Bei Concordia Basel erhielten Denis Temelkov (16.), Burak Durmus (44.) und Manuel Brogly (63.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Oberwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg hält Oberwil seine Position an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 18 Punkte. Oberwil hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Oberwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Reinach (Platz 6). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Nach der Niederlage findet sich Concordia Basel unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 14. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Concordia Basel hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Therwil kriegt es Concordia Basel als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 11. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Oberwil - FC Concordia Basel 2:1 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 26. Robin Kern 1:0. 34. Denis Temelkov 1:1. 48. Silas Lovato 2:1. – Oberwil: Meyer Kevin, Kaufmann Pascal, Gatti Alessandro, Widin Cédric, Saladin Cédric, Kern Robin, Gilgen Philipp, Pereira de Sousa Ricardo, Opprecht Manuel, Costeggioli Nicolas, Uhler Nicolas. – Concordia BS: Kiraz Ronay, Brogly Manuel, Nikolic Aleksandar, Ryf Mischa, Bornhauser Reto, Bianchi Elio, Kül Selkan, Karaca Berat, Temelkov Denis, Zogg Manuel, Durmus Burak. – Verwarnungen: 13. Philipp Gilgen, 16. Denis Temelkov, 23. Nicolas Costeggioli, 44. Burak Durmus, 63. Manuel Brogly, 76. Cédric Widin, 84. Ricardo Pereira de Sousa.

Tabelle: 1. FC Oberwil 7 Spiele/18 Punkte (21:9). 2. SC Münchenstein 7/16 (15:8), 3. FC Amicitia Riehen 6/13 (19:9), 4. AC Rossoneri 7/12 (12:15), 5. FC Therwil 7/11 (19:13), 6. FC Reinach 5/10 (8:6), 7. SV Muttenz 7/10 (17:15), 8. FC Münchenstein 6/8 (13:14), 9. BCO Alemannia Basel 7/8 (18:23), 10. FC Allschwil 7/8 (16:19), 11. FC Oberdorf 7/6 (14:13), 12. FC Schwarz-Weiss b 7/5 (15:17), 13. FC Türkgücü Basel 7/4 (14:29), 14. FC Concordia Basel 7/3 (8:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 21:44 Uhr.