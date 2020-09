3. LIGA, GRUPPE 2: Deutlicher Sieg für Therwil gegen Türkgücü Basel

Türkgücü Basel erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Salih Öztürk ging das Team in der 8. Minute in Führung. Therwil glich in der 33. Minute durch Raphael Suter aus.

Danach drehte Therwil auf. Das Team schoss ab der 53. Minute noch vier weitere Tore, während Türkgücü Basel ein Tor gelang (zum 2:5 (85. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Therwil waren: Raphael Suter (2 Treffer), Dominik Eichmann (2 Treffer) und Jonas Zirngibl (1 Treffer). Die Torschützen für Türkgücü Basel waren: Salih Öztürk und Ibrahim Demir.

Bei Türkgücü Basel erhielten Giovanni Fuamba (59.), Deniz Kaya (69.) und Zafer Yimaz (75.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Jonas Zirngibl (73.) und Renato Zingg (89.).

Therwil liegt nach Spiel 3 mit neun Punkten auf Rang 1. Für Therwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Allschwil weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

In der Tabelle steht Türkgücü Basel nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (ein Punkt). Für Türkgücü Basel geht es auswärts gegen FC Oberwil weiter. Die Partie findet am Mittwoch (9. September) statt (20.15 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Therwil - FC Türkgücü Basel 5:2 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 8. Salih Öztürk 0:1. 33. Raphael Suter 1:1. 53. Dominik Eichmann 2:1. 63. Jonas Zirngibl 3:1. 65. Dominik Eichmann 4:1. 76. Raphael Suter (Penalty) 5:1.85. Ibrahim Demir (Penalty) 5:2. – Therwil: Hess Christoph, Eschbach Roman, Schürch Jan Patrick, Oeggerli Marco, Burki Christoph, Ehsan Asvin, Suter Raphael, Vögtli Jonas, Zirngibl Jonas, Langer Timmy, Eichmann Dominik. – Türkgücü Basel: Yimaz Zafer, Öztürk Bera Pasa, Atay Hasan, Kaya Deniz, Ramos Teixeira Eldon Carlos, Brito Estrela Gilson Jorge, Esastürk Talha, Öztürk Salih, Parlak Özgür, Fuamba Giovanni, Demir Ibrahim. – Verwarnungen: 59. Giovanni Fuamba, 69. Deniz Kaya, 73. Jonas Zirngibl, 75. Zafer Yimaz, 89. Renato Zingg.

Tabelle: 1. FC Therwil 3 Spiele/9 Punkte (14:4). 2. FC Amicitia Riehen 2/6 (11:2), 3. SC Münchenstein 3/6 (6:4), 4. FC Reinach 2/4 (4:3), 5. FC Oberwil 1/3 (3:2), 6. SV Muttenz 2/3 (8:5), 7. BCO Alemannia Basel 2/3 (7:8), 8. FC Concordia Basel 3/3 (2:7), 9. AC Rossoneri 3/3 (7:13), 10. FC Münchenstein 2/1 (3:5), 11. FC Türkgücü Basel 2/1 (5:8), 12. FC Oberdorf 2/1 (2:4), 13. FC Allschwil 1/0 (2:6), 14. FC Schwarz-Weiss b 2/0 (3:6).

