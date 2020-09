3. LIGA, GRUPPE 2: FC Münchenstein gewinnt erstmals beim Spiel gegen Oberdorf

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 8 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Münchenstein FC: Valerio Ronchi brachte seine Mannschaft in der 50. Minute 1:0 in Führung. FC Münchenstein baute seine Führung in der 53. Minute (James Riedberger) weiter aus (2:0). Kai Leutwyler erzielte in der 58. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

FC Münchenstein verbessert sich in der Tabelle von Rang 13 auf 9. Das Team hat vier Punkte. FC Münchenstein hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es FC Münchenstein zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Amicitia Riehen. Das Spiel findet am 19. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

In der Tabelle verliert Oberdorf Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat zwei Punkte. Für Oberdorf ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Oberdorf gingen unentschieden aus. Oberdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Oberdorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Oberwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Münchenstein 1:2 (0:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 50. Valerio Ronchi 0:1. 53. James Riedberger 0:2. 58. Kai Leutwyler 1:2. – Oberdorf: Kragt Jan, Leutwyler Kai, Golubovic Filip, Gehrig Stefan, Thommen Niels, Burri Lucas, Soares Ribeiro Tiago José, Tschopp Numa, Wenger Liam, Spinnler Cédric, Weber Jan. – Münchenstein FC: Reist Valentino, Cancedda Nico, Schiffer Kevin, Etter Colin, Schärer Aljoscha, Riedberger James, Iscen Garip, Jeyaseelan Anuchan, Sambasivam Biravin, Schweizer Adrian, Ronchi Valerio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 3 Spiele/9 Punkte (14:3). 2. FC Therwil 3/9 (14:4), 3. FC Oberwil 4/9 (13:7), 4. SC Münchenstein 4/9 (8:4), 5. FC Reinach 3/7 (6:4), 6. AC Rossoneri 4/6 (9:13), 7. BCO Alemannia Basel 3/4 (10:11), 8. SV Muttenz 4/4 (12:11), 9. FC Münchenstein 4/4 (6:10), 10. FC Allschwil 3/3 (7:10), 11. FC Concordia Basel 4/3 (3:9), 12. FC Oberdorf 4/2 (6:9), 13. FC Türkgücü Basel 3/1 (7:15), 14. FC Schwarz-Weiss b 4/1 (6:11).

