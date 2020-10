3. LIGA, GRUPPE 2: FC Münchenstein sorgt bei Oberwil für Überraschung

Das erste Tor der Partie fiel für Münchenstein FC: Maximilian Widmer brachte seine Mannschaft in der 55. Minute 1:0 in Führung. Maximilian Widmer erzielte nur fünf Minuten später auch das 2:0 für FC Münchenstein. Dank dem Treffer von Nicolas Costeggioli (90.) reduzierte sich der Rückstand für Oberwil auf ein Tor (1:2). In der 96. Minute erhöhte Valerio Ronchi auf 3:1 für FC Münchenstein.

Gelbe Karten gab es bei FC Münchenstein für Simon Berset (33.), Adrian Schweizer (88.) und Valerio Ronchi (96.). Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Cédric Widin (94.) und Pascal Michel (94.).

Dass Oberwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 3).

FC Münchenstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. FC Münchenstein hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf FC Münchenstein wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Therwil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Dienstag (27. Oktober) statt (20.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Oberwil gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Oberwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Oberwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen AC Rossoneri (Platz 5). Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Oberwil 3:1 (0:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 55. Maximilian Widmer 1:0. 60. Maximilian Widmer 2:0. 90. Nicolas Costeggioli 2:1. 96. Valerio Ronchi 3:1. – Münchenstein FC: Scerna Alessandro, Cancedda Nico, Berset Simon, Etter Colin, Schweizer Thierry, Sambasivam Biravin, Navarro Barea Jose, Jeyaseelan Anuchan, Schärer Aljoscha, Schweizer Adrian, Ronchi Valerio. – Oberwil: Meyer Kevin, Scala Daniel, Gatti Alessandro, Widin Cédric, Lovato Silas, Saladin Cédric, Kern Robin, Meyer Colin, Pereira de Sousa Ricardo, Costeggioli Nicolas, Michel Pascal. – Verwarnungen: 33. Simon Berset, 88. Adrian Schweizer, 94. Cédric Widin, 94. Pascal Michel, 96. Valerio Ronchi.

Tabelle: 1. SC Münchenstein 9 Spiele/22 Punkte (21:10). 2. FC Oberwil 10/22 (27:14), 3. FC Amicitia Riehen 9/19 (25:14), 4. FC Reinach 10/18 (18:11), 5. AC Rossoneri 8/15 (17:16), 6. FC Therwil 9/15 (24:17), 7. FC Münchenstein 8/11 (17:21), 8. FC Allschwil 10/11 (23:28), 9. SV Muttenz 8/10 (18:19), 10. BCO Alemannia Basel 10/9 (19:26), 11. FC Oberdorf 10/9 (22:23), 12. FC Schwarz-Weiss b 9/8 (21:23), 13. FC Concordia Basel 9/7 (13:23), 14. FC Türkgücü Basel 9/4 (17:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 09:38 Uhr.