3. LIGA, GRUPPE 2: Last-Minute-Goal von Francesco Rizzo bringt Concordia Basel Unentschieden gegen Schwarz-Weiss

Schwarz-Weiss verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 85. Minute einen Treffer von Francesco Rizzo zuliess. Dieser rettete damit Concordia Basel einen Punkt. Manuel Zogg hatte mit dem ersten Tor der Partie (19. Minut.) concordia Basel 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand stellte Urban Schaffter durch seinen Treffer für Schwarz-Weiss in der 22. Minute her. In der 58. Minute war es erneut Urban Schaffter, der Schwarz-Weiss mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schwarz-Weiss sah Vinzenz Wyss (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Schwarz-Weiss weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Concordia Basel erhielt: Riccardo Donadei (86.)

Die Tabellensituation hat sich für Concordia Basel nicht verändert. Acht Punkte bedeuten Rang 13. Concordia Basel hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es in einem Heimspiel gegen FC Allschwil (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. November (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Das Unentschieden bringt Schwarz-Weiss in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit neun Punkten auf Rang 10 Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Reinach kriegt es Schwarz-Weiss als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (28. Oktober) (20.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Schwarz-Weiss b 2:2 (1:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 19. Manuel Zogg 1:0. 22. Urban Schaffter 1:1. 58. Urban Schaffter 1:2. 85. Francesco Rizzo 2:2. – Concordia BS: Giger Reto, Furler Simon, Nikolic Aleksandar, Carrera Stefano, Bornhauser Reto, Brogly Manuel, Kül Selkan, Krajic Luka, Donadei Riccardo, Zogg Manuel, Ferreira Leandro. – Schwarz-Weiss: Lampart Luc, Menge Philipp, Portakal Tugay, Stöcklin Lukas, Müller Mischa David, Fischer Franz, Schmidt Christophe, Ledermann Marco, Stricker Jan, Wyss Vinzenz, Schaffter Urban. – Verwarnungen: 19. Jan Stricker, 83. Tugay Portakal, 86. Riccardo Donadei, 88. Vinzenz Wyss, 88. Pascal Ryser – Ausschluss: 88. Vinzenz Wyss.

Tabelle: 1. SC Münchenstein 9 Spiele/22 Punkte (21:10). 2. FC Oberwil 10/22 (27:14), 3. FC Amicitia Riehen 9/19 (25:14), 4. FC Reinach 10/18 (18:11), 5. FC Therwil 10/18 (27:19), 6. AC Rossoneri 8/15 (17:16), 7. FC Münchenstein 8/11 (17:21), 8. FC Allschwil 10/11 (23:28), 9. SV Muttenz 9/10 (20:22), 10. FC Schwarz-Weiss b 10/9 (23:25), 11. BCO Alemannia Basel 10/9 (19:26), 12. FC Oberdorf 10/9 (22:23), 13. FC Concordia Basel 10/8 (15:25), 14. FC Türkgücü Basel 9/4 (17:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 21:14 Uhr.