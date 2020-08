3. LIGA, GRUPPE 2: Last-Minute-Goal von Lucas Burri bringt Oberdorf Unentschieden gegen Reinach

Den Auftakt machte Fabio Bögli, der in der 33. Minute für Reinach zum 1:0 traf. In der 44. Minute traf Stefan Gehrig ins eigene Gehäuse. Das bedeutete ein Zwei-Tore-Vorsprung für Oberdorf. Durch einen Doppelschlag rettete sich Oberdorf noch einen Punkt. Andreja Miletic erzielte in Minute 80 das 1:2. Nur sechs Minuten später sorgte Lucas Burri für den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberdorf erhielten Liam Wenger (48.), David Spescha (60.) und Sascha Degen (60.) eine gelbe Karte. Für Reinach gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Oberdorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (ein Punkt). Oberdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Muttenz. Das Spiel findet am 6. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Reinach steht mit vier Punkten auf Rang 3. Reinach trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Amicitia Riehen. Das Spiel findet am 5. September statt (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Reinach 2:2 (0:2) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 33. Fabio Bögli 0:1. 44. Eigentor (Stefan Gehrig) 0:2.80. Eigentor (Andreja Miletic) 1:2.86. Lucas Burri 2:2. – Oberdorf: Heigl Ronald, Gehrig Stefan, Golubovic Filip, Lägeler Lars, Thommen Niels, Spescha David, Tschopp Numa, Hachenberger Jordan, Richner Joel, Soares Ribeiro Tiago José, Wenger Liam. – Reinach: Meier Kevin, Bartalini Augusto, Dogan Firat, Schär Raphael, Kraft Pascal, Miletic Andreja, Mutz Tobias, Zambenedetti Vasco, Somma Emanuele, Bögli Fabio, Wenger David. – Verwarnungen: 48. Liam Wenger, 60. David Spescha, 60. Sascha Degen.

Alle Spiele der Runde: AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:6, FC Schwarz-Weiss b - FC Therwil 1:3, SC Münchenstein - SV Muttenz 3:2, FC Oberdorf - FC Reinach 2:2, FC Amicitia Riehen - FC Concordia Basel 4:0

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 2 Spiele/6 Punkte (11:2). 2. FC Therwil 2/6 (9:2), 3. FC Reinach 2/4 (4:3), 4. SV Muttenz 2/3 (8:5), 5. BCO Alemannia Basel 2/3 (7:8), 6. FC Concordia Basel 2/3 (2:4), 7. SC Münchenstein 2/3 (4:4), 8. FC Türkgücü Basel 1/1 (3:3), 9. FC Münchenstein 1/1 (3:3), 10. FC Oberdorf 2/1 (2:4), 11. FC Oberwil 0/0 (0:0), 12. FC Schwarz-Weiss b 1/0 (1:3), 13. FC Allschwil 1/0 (2:6), 14. AC Rossoneri 2/0 (4:13).

