3. LIGA, GRUPPE 2: Oberwil gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Allschwil

Das Skore eröffnete Nico Scheibler in der 4. Minute. Er traf für Allschwil zum 1:0. Oberwil glich in der 33. Minute durch Nicolas Costeggioli aus. Das Tor von Cédric Widin in der 38. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Oberwil. In der 83. Minute erhöhte Nicolas Costeggioli auf 3:1 für Oberwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Allschwil sah Raphael Mathias (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raphael Mathias (33.) und Samson Krueger (65.). Oberwil blieb ohne Karte.

Oberwil liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 2. Oberwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Türkgücü Basel. Die Partie findet am Mittwoch (9. September) statt (20.15 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Allschwil mit null Punkten auf dem 14. Rang. Allschwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Münchenstein. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (8. September) (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Oberwil - FC Allschwil 3:1 (2:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 4. Nico Scheibler 0:1. 33. Nicolas Costeggioli 1:1. 38. Cédric Widin 2:1. 83. Nicolas Costeggioli 3:1. – Oberwil: Gubser Stefan, Magro Nicola, Scala Daniel, Widin Cédric, Rickenbacher Marc, Frei Benjamin, Saladin Cédric, Kern Robin, Pereira de Sousa Ricardo, Costeggioli Nicolas, Michel Pascal. – Allschwil: Nabil Ilias, Kiendrebeogo Adama, Gartmann Jamie Jon, Freiberger Fabien Alain, Süess Björn, Mathias Raphael, Petta Michele, Scheibler Nico, Friedli Jonas, Romera Pablo, Fedele Michele. – Verwarnungen: 33. Raphael Mathias, 65. Samson Krueger – Ausschluss: 52. Raphael Mathias.

Tabelle: 1. FC Therwil 3 Spiele/9 Punkte (14:4). 2. FC Oberwil 2/6 (6:3), 3. FC Amicitia Riehen 2/6 (11:2), 4. SC Münchenstein 3/6 (6:4), 5. FC Reinach 2/4 (4:3), 6. SV Muttenz 3/4 (11:8), 7. BCO Alemannia Basel 3/4 (10:11), 8. FC Concordia Basel 3/3 (2:7), 9. AC Rossoneri 3/3 (7:13), 10. FC Oberdorf 3/2 (5:7), 11. FC Münchenstein 2/1 (3:5), 12. FC Türkgücü Basel 2/1 (5:8), 13. FC Schwarz-Weiss b 3/1 (6:9), 14. FC Allschwil 2/0 (3:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2020 14:10 Uhr.