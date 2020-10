3. LIGA, GRUPPE 2: Reinach und Oberwil teilen sich Punkte

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Reinach die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Pascal Michel. Den Ausgleich erzielte Lorenz Schürch in der 42. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Reinach zu den Besten: Total liess das Team 8 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Reinach einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Reinach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Münchenstein (Platz 8). Das Spiel findet am Donnerstag (15. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Oberwil bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 19 Punkte. Oberwil hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberwil in einem Heimspiel mit SV Muttenz (Platz 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Reinach - FC Oberwil 1:1 (1:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 12. Pascal Michel 0:1. 42. Lorenz Schürch 1:1. – Reinach: Fellmann Dominik, Bartalini Augusto, Rocco Gianni, Schär Raphael, Rossi Flavio, Jeker Gregor, Mutz Tobias, Somma Emanuele, Menegola Sandro, Schwander Markus, Schürch Lorenz. – Oberwil: Meyer Kevin, Kaufmann Pascal, Gatti Alessandro, Widin Cédric, Meyer Colin, Saladin Cédric, Kern Robin, Gilgen Philipp, Pereira de Sousa Ricardo, Costeggioli Nicolas, Michel Pascal. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Oberwil 8 Spiele/19 Punkte (22:10). 2. SC Münchenstein 7/16 (15:8), 3. AC Rossoneri 8/15 (17:16), 4. FC Reinach 7/14 (11:8), 5. FC Amicitia Riehen 7/13 (20:11), 6. FC Therwil 7/11 (19:13), 7. SV Muttenz 7/10 (17:15), 8. FC Münchenstein 6/8 (13:14), 9. BCO Alemannia Basel 7/8 (18:23), 10. FC Schwarz-Weiss b 8/8 (18:19), 11. FC Allschwil 8/8 (17:24), 12. FC Oberdorf 8/6 (16:16), 13. FC Türkgücü Basel 7/4 (14:29), 14. FC Concordia Basel 7/3 (8:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.10.2020 09:54 Uhr.