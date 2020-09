3. LIGA, GRUPPE 2: SC Münchenstein bezwingt Oberwil – Oberwil verliert nach drei Siegen

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Hüseyin Gözükara traf in der 16. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für SC Münchenstein. Der gleiche Hüseyin Gözükara war in der 44. Minute auch für das 2:0 verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberwil erhielten Cédric Widin (36.) und Marc Rickenbacher (56.) eine gelbe Karte. SC Münchenstein behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Defensive hat SC Münchenstein in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 8 erzielten Toren Rang 9.

SC Münchenstein liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. SC Münchenstein hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

SC Münchenstein tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 19. September statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Oberwil rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Oberwil erstmals wieder.

Oberwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oberdorf (Rang 12). Die Partie findet am 19. September statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Oberwil 2:0 (2:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 16. Hüseyin Gözükara 1:0. 44. Hüseyin Gözükara 2:0. – Münchenstein SC: Cakmakkiran Fazil, Balcin Cihan, Satilmis Gürkan, Yayla Cihan, Kaya Berat, Khouda Youssef, Gashi Eduard, Oytun Oguzhan, Gözükara Hüseyin, Elmali Ali, Maliqi Aid. – Oberwil: Schneider Manuel, Rickenbacher Marc, Widin Cédric, Kaufmann Pascal, Gilgen Philipp, Saladin Cédric, Kern Robin, Lovato Silas, Pereira de Sousa Ricardo, Costeggioli Nicolas, Michel Pascal. – Verwarnungen: 36. Cédric Widin, 56. Marc Rickenbacher.

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 3 Spiele/9 Punkte (14:3). 2. FC Therwil 3/9 (14:4), 3. FC Oberwil 4/9 (13:7), 4. SC Münchenstein 4/9 (8:4), 5. FC Reinach 3/7 (6:4), 6. AC Rossoneri 4/6 (9:13), 7. BCO Alemannia Basel 3/4 (10:11), 8. SV Muttenz 4/4 (12:11), 9. FC Münchenstein 4/4 (6:10), 10. FC Allschwil 3/3 (7:10), 11. FC Concordia Basel 4/3 (3:9), 12. FC Oberdorf 4/2 (6:9), 13. FC Türkgücü Basel 3/1 (7:15), 14. FC Schwarz-Weiss b 4/1 (6:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2020 22:30 Uhr.