3. LIGA, GRUPPE 2: SC Münchenstein holt sich drei Punkte gegen Muttenz

Das Skore eröffnete René Baumann in der 31. Minute. Er traf für Muttenz zum 1:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der 38. Minute glich Gürkan Satilmis mittels Elfmeter aus für SC Münchenstein. Mehmet Cetin schoss SC Münchenstein in der 46. Minute 2:1 in Führung. Den 2:2-Ausgleich für Muttenz erzielte Fabio Bächtold in der 62. Minute. Das letzte Tor der Partie fiel in der 72. Minute, als Youssef Khouda für SC Münchenstein traf.

SC Münchenstein steht mit drei Punkten auf Rang 7. Für das Team geht es auswärts gegen FC Münchenstein weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

In der Tabelle steht Muttenz nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (drei Punkte). Muttenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oberdorf. Das Spiel findet am 6. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SC Münchenstein - SV Muttenz 3:2 (0:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 31. René Baumann (Penalty) 0:1.38. Gürkan Satilmis (Penalty) 1:1. 46. Mehmet Cetin 2:1. 62. Fabio Bächtold 2:2. 72. Youssef Khouda 3:2. – SC Münchenstein: Cakmakkiran Fazil, Balcin Cihan, Satilmis Gürkan, Arslan Osman, Kaya Berat, Khouda Youssef, Oytun Oguzhan, Gashi Eduard, Yayla Cihan, Cetin Mehmet, Gözükara Hüseyin. – Muttenz: Palombo Alberto, Moser Nino, Greppi Marco, Spreiter Janic, Gashi Diedon, Gecici Mehmet, Grütter Timo, Baumann René, Uhler Raphael, Bächtold Fabio, Mössinger Gregor. – Verwarnungen: 23. Gürkan Satilmis, 68. Marco Greppi, 94. Luca Fullin, 95. Ersin Elmas.

Alle Spiele der Runde: AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:6, FC Schwarz-Weiss b - FC Therwil 1:3, SC Münchenstein - SV Muttenz 3:2, FC Oberdorf - FC Reinach 2:2, FC Amicitia Riehen - FC Concordia Basel 4:0

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 2 Spiele/6 Punkte (11:2). 2. FC Therwil 2/6 (9:2), 3. FC Reinach 2/4 (4:3), 4. SV Muttenz 2/3 (8:5), 5. BCO Alemannia Basel 2/3 (7:8), 6. FC Concordia Basel 2/3 (2:4), 7. SC Münchenstein 2/3 (4:4), 8. FC Türkgücü Basel 1/1 (3:3), 9. FC Münchenstein 1/1 (3:3), 10. FC Oberdorf 2/1 (2:4), 11. FC Oberwil 0/0 (0:0), 12. FC Schwarz-Weiss b 1/0 (1:3), 13. FC Allschwil 1/0 (2:6), 14. AC Rossoneri 2/0 (4:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

