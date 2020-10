3. LIGA, GRUPPE 2: SC Münchenstein setzt Siegesserie auch gegen Allschwil fort – Siegtreffer in allerletzter Minute

SC Münchenstein geriet zunächst in Rückstand, als Riccardo Rossi in der 46. Minute die zwischenzeitliche Führung für Allschwil gelang. In der 57. Minute glich SC Münchenstein jedoch aus und ging in der 94. Minute in Führung. Torschützen waren Aid Maliqi und Eduard Gashi.

Gelbe Karten gab es bei SC Münchenstein für Aid Maliqi (84.) und Osman Arslan (86.). Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Riccardo Rossi (43.) und Nico Müller (82.).

In der Abwehr gehört SC Münchenstein zu den Besten: Die total 10 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für SC Münchenstein nicht verändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Für SC Münchenstein ist es der vierte Sieg in Serie.

SC Münchenstein spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen AC Rossoneri (Platz 4). Die Partie findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Allschwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Allschwil verlor zudem erstmals zuhause.

Allschwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Oberdorf (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Allschwil - SC Münchenstein 1:2 (0:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 46. Riccardo Rossi 1:0. 57. Aid Maliqi 1:1. 94. Eduard Gashi 1:2. – Allschwil: Leuenberger Nico, Süess Björn, Rossi Riccardo, Holmanski Artur, Brupbacher Milan, Mathias Raphael, Vielmi Sandro, Friedli Jonas, Dogan Ertem, Niederer Elia, Heitz Luca. – Münchenstein SC: Kaya Serkan, Arslan Osman, Satilmis Gürkan, Yayla Cihan, Balcin Cihan, Khouda Youssef, Gashi Eduard, Oytun Oguzhan, Cetin Mehmet, Elmali Ali, Maliqi Aid. – Verwarnungen: 43. Riccardo Rossi, 82. Nico Müller, 84. Aid Maliqi, 86. Osman Arslan.

Tabelle: 1. FC Oberwil 9 Spiele/22 Punkte (26:11). 2. SC Münchenstein 9/22 (21:10), 3. FC Amicitia Riehen 9/19 (25:14), 4. AC Rossoneri 8/15 (17:16), 5. FC Therwil 9/15 (24:17), 6. FC Reinach 8/14 (11:9), 7. SV Muttenz 8/10 (18:19), 8. FC Münchenstein 6/8 (13:14), 9. BCO Alemannia Basel 8/8 (18:24), 10. FC Schwarz-Weiss b 9/8 (21:23), 11. FC Allschwil 9/8 (18:26), 12. FC Oberdorf 8/6 (16:16), 13. FC Türkgücü Basel 8/4 (15:33), 14. FC Concordia Basel 8/4 (12:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 15:30 Uhr.