3. LIGA, GRUPPE 2: Sieg für Allschwil nach drei Niederlagen

Schon früh setzte Allschwil dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Allschwil noch auf 5:2. Oberdorf waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (32. Minute) und zum 2:5 (90. Minute).

Die Torschützen für Allschwil waren: Luca Herzog (2 Treffer), Meriton Neziraj (1 Treffer), Julijan Zirdum (1 Treffer) und Adrian Ringele (1 Treffer). Die Torschützen für Oberdorf waren: Joel Richner und Cédric Spinnler.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Oberdorf kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Joel Schuler (55.) und Julijan Zirdum (60.).

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Amicitia Riehen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (28. Oktober) statt (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach der Niederlage büsst Oberdorf drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 11. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberdorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Münchenstein. Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Allschwil 2:5 (1:3) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 4. Meriton Neziraj 0:1. 8. Luca Herzog (Penalty) 0:2.23. Julijan Zirdum (Penalty) 0:3.32. Joel Richner 1:3. 82. Adrian Ringele 1:4. 88. Luca Herzog 1:5. 90. Cédric Spinnler 2:5. – Oberdorf: Kragt Jan, Thommen Niels, Spescha David, Lägeler Lars, Vokrraj Kristian, Leutwyler Kai, Soares Ribeiro Tiago José, Tschopp Numa, Richner Joel, Weber Jan, Wenger Liam. – Allschwil: Nabil Ilias, Schuler Joel, Borer Nicola, Neziraj Meriton, Süess Björn, Mathias Raphael, Zirdum Julijan, Stanojevic Rajko, Süess Robin, Dasylva Richard, Ringele Adrian. – Verwarnungen: 15. Jan Weber, 39. Daniel Imhof, 40. Sascha Degen, 43. Kai Leutwyler, 55. Joel Schuler, 60. Julijan Zirdum.

Tabelle: 1. SC Münchenstein 9 Spiele/22 Punkte (21:10). 2. FC Oberwil 10/22 (27:14), 3. FC Amicitia Riehen 9/19 (25:14), 4. FC Reinach 10/18 (18:11), 5. AC Rossoneri 8/15 (17:16), 6. FC Therwil 9/15 (24:17), 7. FC Münchenstein 8/11 (17:21), 8. FC Allschwil 10/11 (23:28), 9. SV Muttenz 8/10 (18:19), 10. BCO Alemannia Basel 10/9 (19:26), 11. FC Oberdorf 10/9 (22:23), 12. FC Schwarz-Weiss b 9/8 (21:23), 13. FC Concordia Basel 9/7 (13:23), 14. FC Türkgücü Basel 9/4 (17:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.10.2020 09:41 Uhr.