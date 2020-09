3. LIGA, GRUPPE 2: Spiel zwischen Oberdorf und Therwil ohne Sieger

Zweimal ging Oberdorf in Führung. Doch Therwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Kai Leutwyler eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Oberdorf das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 56, als Dominik Eichmann für Therwil erfolgreich war. In der 72. Minute war es an Kai Leutwyler, Oberdorf 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade vier Minuten später. Für Therwil traf Dominik Eichmann (76.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oberdorf erhielten David Spescha (41.), Lars Lägeler (46.) und Kai Leutwyler (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Asvin Ehsan (44.), Dominik Eichmann (80.) und Michel Weber (90.).

Keine Änderung in der Tabelle für Oberdorf: Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 13. Oberdorf hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem siebtplatzierten BCO Alemannia Basel kriegt es Oberdorf im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 4. Oktober statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Das Unentschieden bringt Therwil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Therwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Therwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Amicitia Riehen (Platz 5). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Therwil 2:2 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 31. Kai Leutwyler 1:0. 56. Dominik Eichmann 1:1. 72. Kai Leutwyler 2:1. 76. Dominik Eichmann 2:2. – Oberdorf: Heigl Ronald, Thommen Niels, Golubovic Filip, Lägeler Lars, Gehrig Stefan, Leutwyler Kai, Spescha David, Tschopp Numa, Vokrraj Kristian, Weber Jan, Wenger Liam. – Therwil: Eschbach Roman, Maiga Samir, Iscan Dervis, Oeggerli Marco, Schaffter Gregor, Ehsan Asvin, Kunz Adrian, Vögtli Jonas, Zirngibl Jonas, Schneider Fabio, Eichmann Dominik. – Verwarnungen: 41. David Spescha, 44. Asvin Ehsan, 46. Lars Lägeler, 80. Dominik Eichmann, 85. Kai Leutwyler, 90. Michel Weber.

Tabelle: 1. FC Oberwil 6 Spiele/15 Punkte (19:8). 2. SC Münchenstein 6/13 (13:7), 3. FC Therwil 6/11 (19:10), 4. FC Reinach 5/10 (8:6), 5. FC Amicitia Riehen 5/10 (16:9), 6. AC Rossoneri 5/9 (10:13), 7. BCO Alemannia Basel 6/8 (17:17), 8. FC Allschwil 5/7 (11:13), 9. SV Muttenz 6/7 (15:14), 10. FC Münchenstein 5/5 (7:11), 11. FC Schwarz-Weiss b 5/4 (12:13), 12. FC Concordia Basel 5/3 (4:11), 13. FC Oberdorf 6/3 (8:12), 14. FC Türkgücü Basel 5/1 (10:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2020 21:15 Uhr.