3. LIGA, GRUPPE 2: Tor von Florian Boss sichert Amicitia Riehen das Unentschieden gegen FC Münchenstein

Das 1:0 erzielte Valerio Ronchi in der 38. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Florian Boss traf in der 86. Minute für FC Münchenstein zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei FC Münchenstein erhielten Aljoscha Schärer (51.), Colin Etter (70.) und Simon Berset (77.) eine gelbe Karte. Bei Amicitia Riehen erhielten Benedikt Bregenzer (75.), David Heutschi (90.) und Dominik Mory (90.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert FC Münchenstein einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 9. FC Münchenstein hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für FC Münchenstein geht es auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 27. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

In der Tabelle verliert Amicitia Riehen Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. Amicitia Riehen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Amicitia Riehen bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Oberwil. Das Spiel findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Amicitia Riehen 1:1 (1:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 38. Valerio Ronchi 1:0. 86. Florian Boss 1:1. – Münchenstein FC: Reist Valentino, Cancedda Nico, Berset Simon, Schiffer Kevin, Etter Colin, Sambasivam Biravin, Jeyaseelan Anuchan, Ritter Luca, Schärer Aljoscha, Schweizer Adrian, Ronchi Valerio. – Amicitia Riehen: Heutschi David, Zidi Yanis, Straumann Noah, Ramseyer Colin, Hug Dominik, Boss Florian, Duspara Nikola, Mory Dominik, Figueira Jordy, Wipfli Daniel, Märki Pascal. – Verwarnungen: 51. Aljoscha Schärer, 70. Colin Etter, 75. Benedikt Bregenzer, 77. Simon Berset, 90. David Heutschi, 90. Dominik Mory.

Tabelle: 1. FC Oberwil 5 Spiele/12 Punkte (14:7). 2. FC Amicitia Riehen 4/10 (15:4), 3. FC Therwil 4/10 (16:6), 4. SC Münchenstein 5/10 (10:6), 5. AC Rossoneri 5/9 (10:13), 6. FC Reinach 4/7 (6:5), 7. BCO Alemannia Basel 4/7 (14:12), 8. SV Muttenz 5/7 (14:12), 9. FC Münchenstein 5/5 (7:11), 10. FC Schwarz-Weiss b 5/4 (12:13), 11. FC Allschwil 3/3 (7:10), 12. FC Concordia Basel 5/3 (4:11), 13. FC Oberdorf 5/2 (6:10), 14. FC Türkgücü Basel 5/1 (10:25).

