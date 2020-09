3. LIGA, GRUPPE 2: Tor von Yasin Mohammadi sichert Alemannia Basel das Unentschieden gegen Allschwil

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Alemannia Basel einen Punkt, als Yasin Mohammadi in der 90. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Alemannia Basel: Luzius Döbelin hatte mit dem ersten Tor der Partie (15. Minute) Alemannia Basel 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 42. Minute (Mustapha Dampha). Michele Petta traf in der 63. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Allschwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Alemannia Basel erhielt: Noah Bortolussi (76.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Allschwil, Ertem Dogan (88.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Alemannia Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Alemannia Basel rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne: Acht Punkte bedeuten Rang 6. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Alemannia Basel hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alemannia Basel geht es auswärts gegen SC Münchenstein (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 26. September statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

In der Tabelle verbessert sich Allschwil von Rang 11 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Allschwil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (22. September) statt (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Allschwil 2:2 (1:1) - Hörnli, Basel – Tore: 15. Luzius Döbelin 1:0. 42. Mustapha Dampha 1:1. 63. Michele Petta 1:2. 90. Yasin Mohammadi 2:2. – Alemannia Basel: Wagner Adrian, Brisevac Josip, Schlamp Raphael, Kövi Dénes Zoltan, Keller Luis, Zeiser Timotheus, Von Rohr David, Bortolussi Noah, Fontana Thierry, Boulahdid Nabil Nacer, Döbelin Luzius. – Allschwil: Nabil Ilias, Nüssli Robin, Freiberger Fabien Alain, Friedli Jonas, Süess Björn, Ringele Adrian, Petta Michele, Scheibler Nico, Stanojevic Rajko, Lomma Nico, Dampha Mustapha. – Verwarnungen: 76. Noah Bortolussi, 88. Ertem Dogan.

Tabelle: 1. FC Oberwil 5 Spiele/12 Punkte (14:7). 2. FC Amicitia Riehen 4/10 (15:4), 3. FC Therwil 4/10 (16:6), 4. SC Münchenstein 5/10 (10:6), 5. AC Rossoneri 5/9 (10:13), 6. BCO Alemannia Basel 5/8 (16:14), 7. FC Reinach 4/7 (6:5), 8. SV Muttenz 5/7 (14:12), 9. FC Münchenstein 5/5 (7:11), 10. FC Allschwil 4/4 (9:12), 11. FC Schwarz-Weiss b 5/4 (12:13), 12. FC Concordia Basel 5/3 (4:11), 13. FC Oberdorf 5/2 (6:10), 14. FC Türkgücü Basel 5/1 (10:25).

