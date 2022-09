3. Liga, Gruppe 1 Abiran Sambasivam führt Black Stars mit drei Toren zum Sieg gegen Binningen Black Stars behielt im Spiel gegen Binningen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 9:2.

Schon früh setzte Black Stars dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 7:2 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Black Stars noch auf 9:2.

Binningen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (8. Minute) und zum 2:5 (34. Minute).

Matchwinner für Black Stars war Abiran Sambasivam, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Black Stars waren: Dino Babovic (2 Treffer), Artan Shillova (2 Treffer), Robin Adamczyk (1 Treffer) und Deny Gomes (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rafael Ramires Marques von Binningen erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Black Stars: Das Team schiesst im Schnitt 5.2 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Binningen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.3 (Rang 14).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Black Stars. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Für Black Stars ist es der zweite Sieg in Serie.

Black Stars tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Binningen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 10. Binningen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Binningen wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das elftplatzierte Team FC Stein, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 24. September statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: SC Binningen a - FC Black Stars 2:9 (2:7) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 1. Dino Babovic 0:1. 6. Artan Shillova (Penalty) 0:2.8. Eigentor (Alexandre Edwige) 1:2.13. Dino Babovic 1:3. 25. Abiran Sambasivam 1:4. 28. Robin Adamczyk 1:5. 34. Eigentor (Ricardo Farinha E Silva) 2:5.36. Abiran Sambasivam 2:6. 42. Abiran Sambasivam 2:7. 51. Deny Gomes 2:8. 55. Artan Shillova (Penalty) 2:9. – Binningen: Jason Exizidis Meier, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Rafael Ramires Marques, Roger Niederhauser, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Olivier Regis, Raphael Pregger, Francesco Biafora. – Black Stars: Robin Adamczyk, Dwayne Wildhaber, Emre Ercin, Alexandre Edwige, Ricardo Farinha E Silva, Enis Fazlija, Deny Gomes, Artan Shillova, Abiran Sambasivam, Dino Babovic, Aleksandar Rmus. – Verwarnungen: 85. Rafael Ramires Marques.

