4. Liga, Gruppe 3 Aesch bezwingt Reinach – Eigentor bringt Entscheidung Sieg für Aesch: Gegen Reinach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Alain Kaiser für Reinach. In der 26. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Aesch fiel in der 61. Minute (Yannick Hofer). Floriano Calo traf in der 69. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Reinach.

In der 77. Minute traf Davide Franco für Aesch zum 2:2-Ausgleich. Aesch ging in der 81. Minute 3:2 in Führung, als Alain Kaiser ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andri Brodmann von Reinach erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Dass Aesch viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Aesch durchschnittlich 3.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Aesch bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Aesch hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Aesch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 7. Reinach hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Reinach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Aesch - FC Reinach 3:2 (0:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 26. Alain Kaiser 0:1. 61. Yannick Hofer 1:1. 69. Floriano Calo 1:2. 77. Davide Franco 2:2. 81. Eigentor (Alain Kaiser) 3:2. – Aesch: Yannick Moll, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Sascha Volpe, Philippe Stebler, Marc Luca Ritschard, Gianluca Celant, Emanuele Brandonisio, Yannick Hofer, Nicola Wetzel, Yannick Schultz. – Reinach: Lucas Mathys, Lukas Doppler, Fabian Huber, Alain Kaiser, Sven David, Yannick Stücklin, Linus Baumberger, Lenard Bubendorf, Andri Brodmann, Sven Husi, Floriano Calo. – Verwarnungen: 74. Andri Brodmann.

