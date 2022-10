4. Liga, Gruppe 3 Aesch entscheidet Spitzenspiel gegen Therwil für sich – Siegtreffer in 87. Minute Das drittplatzierte Team Aesch hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Therwil zuhause 5:4 besiegt.

Das Skore eröffnete Jeremy Pursell in der 37. Minute. Er traf für Aesch zum 1:0. Gianluca Celant sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aesch. Marc Luca Ritschard baute in der 46. Minute die Führung für Aesch weiter aus (3:0).

Jannik Frank (48. Minute) liess Therwil auf 1:3 herankommen. Aesch erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Nicola Wetzel weiter auf 4:1. Michel Rohrbach verkürzte in der 54. Minute den Rückstand von Therwil auf 2:4.

Therwil kam in der 59. Minute auf ein Tor heran, als Jannis Reimer per Elfmeter zum 3:4 traf. Robin Frank glich in der 73. Minute für Therwil aus. Es hiess 4:4. In den Schlussminuten machte Nicola Wetzel alles klar. Sein Treffer in der 87. Minute zum 5:4 sicherte Aesch den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aesch erhielten Jeremy Pursell (45.) und Yves Frossard (69.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Therwil, Leo Hertig (25.) kassierte sie.

Aesch hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Dank dem Sieg führt Aesch neu die Tabelle an. Nach zehn Spielen hat das Team 13 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Aesch hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Aesch auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Oberwil. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Nach der Niederlage büsst Therwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 4. Therwil hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Amicitia Riehen (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Aesch a - FC Therwil 5:4 (2:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 37. Jeremy Pursell 1:0. 43. Gianluca Celant 2:0. 46. Marc Luca Ritschard 3:0. 48. Jannik Frank 3:1. 50. Nicola Wetzel 4:1. 54. Michel Rohrbach 4:2. 59. Jannis Reimer (Penalty) 4:3.73. Robin Frank 4:4. 87. Nicola Wetzel 5:4. – Aesch: Lumni Aliu, Pascal Allemann, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Nico Fruncillo, Jeremy Pursell, Gianluca Celant, Florian Frey, Dylan Bourquin, Yves Frossard, Marc Luca Ritschard. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Luca Leone, Dimitri Woerner, Michael Roderer, Robin Frank, Jannis Reimer, Leo Hertig, Michel Rohrbach, Yves Hunziker, Benjamin Meier. – Verwarnungen: 25. Leo Hertig, 45. Jeremy Pursell, 69. Yves Frossard.

