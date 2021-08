2. Liga Aesch gewinnt deutlich gegen Amicitia Riehen – Edon Basha trifft dreimal Aesch gewinnt am Samstag auswärts gegen Amicitia Riehen 6:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Aesch über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Amicitia Riehen war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für Aesch war Edon Basha, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Aesch waren: Yves Meier (1 Treffer), Milos Janicijevic (1 Treffer) und Jeton Abazi (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aesch, Marco Palmieri (61.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Amicitia Riehen, nämlich für Luzius Döbelin (88.).

In der Tabelle steht Aesch nach dem dritten Spiel auf Rang 1 (neun Punkte). Für Aesch geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz weiter. Die Partie findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

In der Tabelle steht Amicitia Riehen nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (ein Punkt). Amicitia Riehen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Dardania. Die Partie findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Aesch 0:6 (0:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 9. Edon Basha 0:1. 55. Milos Janicijevic 0:2. 60. Edon Basha 0:3. 67. Yves Meier 0:4. 72. Edon Basha 0:5. 93. Jeton Abazi 0:6. – Amicitia Riehen: David Heutschi, Dominik Mory, Linus Kaufmann, Colin Ramseyer, Florian Boss, Danaj Mäder, Lukas Wipfli, Mattia Ceccaroni, Luzius Döbelin, Enrico Davoglio, Bryan Strauss. – Aesch: Srdan Lazic, Fabiano Cosimo Durante, Marco Palmieri, Yves Meier, Uros Ristivojevic, Emre Sahin, Arianit Tasholli, Nico Thüring, Armin Talic, Milos Janicijevic, Edon Basha. – Verwarnungen: 61. Marco Palmieri, 88. Luzius Döbelin.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - SV Sissach 4:0, FC Allschwil - BSC Old Boys 5:0, FC Birsfelden - FC Gelterkinden 1:2, FC Amicitia Riehen - FC Aesch 0:6, FC Wallbach-Zeiningen - FC Dardania 5:2

Tabelle: 1. FC Aesch 3 Spiele/9 Punkte (11:1). 2. FC Allschwil 3/9 (10:3), 3. FC Pratteln 3/6 (9:5), 4. FC Gelterkinden 3/5 (5:4), 5. SV Muttenz 2/4 (4:3), 6. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:2), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 8. FC Reinach 2/3 (4:5), 9. BSC Old Boys 3/3 (5:9), 10. FC Amicitia Riehen 2/1 (1:7), 11. FC Birsfelden 3/1 (4:7), 12. SV Sissach 3/1 (3:8), 13. FC Dardania 3/0 (4:10), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 23:47 Uhr.