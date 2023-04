4. Liga, Gruppe 2 Aesch gewinnt deutlich gegen Dornach Aesch behielt im Spiel gegen Dornach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Aesch über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Dornach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Aesch waren: Yannick Schultz (2 Treffer), Kevin Willimann (2 Treffer) und Aliyar Özmen (1 Treffer). Einziger Torschütze für Dornach war: Nico Berger (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Aesch, nämlich für Timo Grütter (67.). Eine Verwarnung gab es für Dornach, nämlich für Tobias Schmid (51.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Aesch eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Aesch die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Dornach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 56 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Aesch rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 8. Für Aesch ist es der zweite Sieg in Serie.

Aesch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Dornach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Dornach hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dornach zuhause mit seinem Tabellennachbarn SV Muttenz (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 29. April statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Telegramm: SC Dornach b - FC Aesch b 1:5 (1:2) - Sportplatz Weiden, Dornach – Tore: 4. Kevin Willimann (Penalty) 0:1.14. Kevin Willimann 0:2. 18. Nico Berger (Penalty) 1:2.63. Yannick Schultz 1:3. 70. Yannick Schultz 1:4. 74. Aliyar Özmen 1:5. – Dornach: Dennis Senn, Remo Kempf, Mike Schneeberger, Raphael Kalt, Philippe Kempf, Manuele Häusler, Dominik Ditzler, Patrick Flores, Tobias Schmid, Nico Berger, Justin Linder. – Aesch: Robin Leuenberger, Inan Ekici, Serkan Torun, Vahit Gürbüz, Gianluca Flubacher, Cihad Yalin, Salvatore Falbo, Timo Grütter, Aliyar Özmen, Kevin Willimann, Yannick Schultz. – Verwarnungen: 51. Tobias Schmid, 67. Timo Grütter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 20:00 Uhr.