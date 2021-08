4. Liga, Gruppe 3 Aesch gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Therwil – Nico Fruncillo trifft dreimal Aesch siegt zuhause gegen Therwil: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:2.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Aesch über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Therwil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (28. Minute) und zum 2:5 (89. Minute).

Matchwinner für Aesch war Nico Fruncillo, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Aesch waren: Sascha Volpe (1 Treffer) und Sacha Bourquin (1 Treffe.) die Torschützen für Therwil waren: Raphael Humm und Alessandro Pecoraro.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Michael Roderer (50.) und Gino Vielmi (67.). Aesch behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle steht Aesch nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Aesch spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Oberwil. Diese Begegnung findet am 28. August statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

In der Tabelle steht Therwil nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Für Therwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Laufen a weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (10.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Aesch - FC Therwil 5:2 (1:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 18. Sacha Bourquin 1:0. 28. Alessandro Pecoraro 1:1. 49. Nico Fruncillo 2:1. 52. Nico Fruncillo 3:1. 80. Nico Fruncillo 4:1. 87. Sascha Volpe 5:1. 89. Raphael Humm 5:2. – Aesch: Yannick Moll, Stefan Gempeler, Ilija Bosnjak, Romeo Bitto, Robert Kvasina, Jeremy Pursell, Gianluca Celant, Timon Rau, Sacha Bourquin, Sascha Volpe, Nico Fruncillo. – Therwil: Patrick Meyer, Gino Vielmi, Yannik Kunz, Michael Roderer, Luca Leone, Michel Rohrbach, Simon Häusermann, Leo Hertig, Benjamin Meier, Alessandro Pecoraro, Alessio Posocco. – Verwarnungen: 50. Michael Roderer, 67. Gino Vielmi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Therwil 5:2, FC Laufen a - FC Reinach 2:0, FC Brislach - FC Kleinlützel 0:4

Tabelle: 1. FC Röschenz 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Kleinlützel 1/3 (4:0), 3. FC Aesch 1/3 (5:2), 4. FC Riederwald 1/3 (4:1), 5. FC Laufen a 1/3 (2:0), 6. FC Oberwil 1/1 (1:1), 7. SC Dornach 1/1 (1:1), 8. FC Reinach 1/0 (0:2), 9. FC Therwil 1/0 (2:5), 10. FC Münchenstein 1/0 (1:4), 11. FC Ettingen 1/0 (2:6), 12. FC Brislach 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:44 Uhr.