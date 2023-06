4. Liga, Gruppe 2 Aesch gewinnt klar gegen Bachletten 2020 Sieg für Aesch: Gegen Bachletten 2020 gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Kevin Willimann in der 36. Minute. Er traf für Aesch zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 40, als Marco Räss für Bachletten 2020 erfolgreich war. Lumni Aliu traf in der 54. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Aesch.

Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Yannick Schultz Aesch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Wiederum Yannick Schultz erhöhte in der 71. Minute auf 4:1 für Aesch.

Gelbe Karten gab es bei Aesch für Inan Ekici (60.), Marco Zorzetto (62.) und Lars Kloiber (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bachletten 2020, Gian Luca Iaiza (82.) kassierte sie.

Dass Aesch gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Aesch die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Aesch machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 7. Aesch hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aesch geht es zuhause gegen FC Birsfelden (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Bachletten 2020 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Bachletten 2020 hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bachletten 2020 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bachletten 2020 - FC Aesch b 1:4 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 36. Kevin Willimann 0:1. 40. Marco Räss 1:1. 54. Lumni Aliu 1:2. 59. Yannick Schultz 1:3. 71. Yannick Schultz 1:4. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Pablo Iselin, Benjamin Thalmann, Milan Brupbacher, Bennet Ford Newkirk, Simon Seghezzo, Tobias Thommen, Marco Räss, Tom Heusler, Emanuel Roter, Xaver Sebastian Dill. – Aesch: Robin Leuenberger, Inan Ekici, Marco Zorzetto, Philippe Stebler, Loris Meyer, Lumni Aliu, Nico Bitto, Timo Grütter, Giona Faraone, Davide Franco, Kevin Willimann. – Verwarnungen: 60. Inan Ekici, 62. Marco Zorzetto, 82. Gian Luca Iaiza, 82. Lars Kloiber.

