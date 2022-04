4. Liga, Gruppe 3 Aesch gewinnt klar gegen Riederwald Sieg für Aesch: Gegen Riederwald gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Aesch über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Riederwald war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 26. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Aesch waren: Nicola Wetzel (2 Treffer), Silvan Abdel Malak (1 Treffer), Romeo Bitto (1 Treffer) und Nico Fruncillo (1 Treffer). Einziger Torschütze für Riederwald war: Simon Widmer (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Aesch schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 53 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Riederwald ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Aesch nicht verändert. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Aesch hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Aesch tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Röschenz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 20. April statt ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Nach der Niederlage büsst Riederwald zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 9. Riederwald hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Riederwald geht es in einem Heimspiel gegen SC Dornach (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April ( Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Aesch - FC Riederwald 5:1 (1:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 7. Nico Fruncillo 1:0. 26. Simon Widmer 1:1. 53. Romeo Bitto 2:1. 55. Nicola Wetzel 3:1. 80. Silvan Abdel Malak 4:1. 83. Nicola Wetzel 5:1. – Aesch: Yannick Moll, Marc Luca Ritschard, Philippe Stebler, Robert Kvasina, Romeo Bitto, Gianluca Celant, Dylan Bourquin, Yves Frossard, Sacha Bourquin, Nicola Wetzel, Nico Fruncillo. – Riederwald: Roman Schlapp, Martin Henz, Ramon Henz, Matthias Hänggi, Colin Christ, Yannik Holzherr, Andres Minder, Karim Schäfer, Nicola Steiner, Simon Widmer, José Ivan Parada Jaramillo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 22:39 Uhr.