4. Liga, Gruppe 2 Aesch mit Auswärtssieg bei Muttenz – Kevin Willimann mit Siegtor Sieg für Aesch: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Dienstag auswärts 2:1.

Der Siegtreffer für Aesch gelang Kevin Willimann in der 75. Minute. In der 16. Minute hatte Lumni Aliu Aesch in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 26. Minute durch Fabio Durante.

Bei Aesch sah Serkan Torun (82.) die rote Karte. Gelb erhielt Serkan Torun (13.). Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Luca Riggio (87.) und Mattia Calamaio (89.).

Mit dem Sieg rückt Aesch um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 8. Aesch hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aesch zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ferad. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (20. Mai) (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Nach der Niederlage büsst Muttenz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 9. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bachletten 2020 (Platz 5). Die Partie findet am Sonntag (21. Mai) statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SV Muttenz - FC Aesch b 1:2 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 16. Lumni Aliu 0:1. 26. Fabio Durante 1:1. 75. Kevin Willimann 1:2. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Simon Näf, Amit Amiti, Nathaniel Joseph Pressner, Samuel Batistini, Mattia Calamaio, Fabrizio D Aprile, Jonas Klotz, Silvan Glaus, Fabio Durante. – Aesch: Damnjan Damnjanovic, Inan Ekici, Cihan Güclü, Philippe Stebler, Serkan Torun, Timo Grütter, Vahit Gürbüz, Mehmet Ali Torun, Giona Faraone, Kevin Willimann, Lumni Aliu. – Verwarnungen: 13. Serkan Torun, 87. Luca Riggio, 89. Mattia Calamaio – Ausschluss: 82. Serkan Torun.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

