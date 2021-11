2. Liga Aesch setzt Siegesserie auch gegen Dardania fort – Dardania verliert nach drei Siegen Aesch reiht Sieg an Sieg: Gegen Dardania hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Den Auftakt machte Arianit Tasholli, der in der 5. Minute für Aesch zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 32, als Shqiprim Salihi für Dardania erfolgreich war. Alessandro De Colle erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Aesch.

Mit seinem Tor in der 69. Minute brachte Arianit Tasholli Aesch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Jeton Abazi, der in der 80. Minute die Führung für Aesch auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Dardania gab es gleich drei rote Karten, und zwar für Ismail Korkmaz (20.), Erdin Shaqiri (78.) und Perparim Rafuna (80.). Zudem gab es eine gelbe Karte für Ismail Korkmaz (20.). Bei Aesch erhielten Alessandro De Colle (28.) und Aleksandar Pavkovic (58.) eine gelbe Karte.

Dass Aesch viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Aesch durchschnittlich 3.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Aesch bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Für Aesch ist es der dritte Sieg in Serie.

Die nächste Partie für Aesch steht nach der Winterpause zuhause gegen FC Reinach (Platz 4) an. Das Spiel findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Dardania hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 5. Dardania hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Dardania steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 9) an. Die Partie findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Aesch - FC Dardania 4:1 (2:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 5. Arianit Tasholli 1:0. 32. Shqiprim Salihi 1:1. 44. Alessandro De Colle 2:1. 69. Arianit Tasholli 3:1. 80. Jeton Abazi (Penalty) 4:1. – Aesch: Srdan Lazic, Fabiano Cosimo Durante, Marco Palmieri, Yves Meier, Aleksandar Pavkovic, Mike Castro, Armin Talic, Nico Thüring, Jeton Abazi, Alessandro De Colle, Arianit Tasholli. – Dardania: Skenderbe Sadiku, Erdin Shaqiri, Loic Limanaj, Edon Mulaj, Getuar Islamaj, Ardit Osmani, Kushtrim Kolgeci, Bajram Saljihu, Artan Shillova, Ismail Korkmaz, Shqiprim Salihi. – Verwarnungen: 20. Ismail Korkmaz, 28. Alessandro De Colle, 58. Aleksandar Pavkovic – Ausschlüsse: 20. Ismail Korkmaz, 78. Erdin Shaqiri, 80. Perparim Rafuna.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Allschwil - FC Möhlin-Riburg/ACLI 3:1, FC Pratteln - FC Birsfelden 6:1, FC Gelterkinden - FC Wallbach-Zeiningen 4:4, FC Aesch - FC Dardania 4:1, SV Sissach - SV Muttenz 4:7

Tabelle: 1. FC Pratteln 12 Spiele/31 Punkte (35:11). 2. FC Allschwil 12/28 (33:11), 3. FC Aesch 12/27 (42:15), 4. FC Reinach 12/22 (29:25), 5. FC Dardania 12/17 (26:29), 6. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 7. BSC Old Boys 11/15 (19:19), 8. SV Muttenz 12/15 (27:30), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 12/13 (20:23), 10. FC Gelterkinden 12/11 (20:28), 11. FC Amicitia Riehen 11/8 (11:26), 12. SV Sissach 12/6 (19:43), 13. FC Birsfelden 12/4 (14:36), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.11.2021 15:28 Uhr.