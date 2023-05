4. Liga, Gruppe 3 Aesch stolpert gegen Oberwil Überraschung bei Oberwil gegen Aesch: Der Tabellensiebte (Oberwil) hat am Sonntag auswärts den Tabellenzweiten gleich 6:3 besiegt.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Oberwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Aesch waren drei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (31. Minute), zum 2:3 (58. Minute) und zum 3:4 (80. Minute).

Die Torschützen für Oberwil waren: Pascal Michel (2 Treffer), Jan Studinger (2 Treffer), Fabio Zle (1 Treffer) und Dominic Boltshauser (1 Treffer). Die Torschützen für Aesch waren: Tizian Maggion, Sacha Bourquin und Lumni Aliu.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Cédric Hartmann von Oberwil erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Oberwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 53 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oberwil. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 6. Oberwil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oberwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 4). Diese Begegnung findet am 31. Mai statt (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Aesch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Aesch hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Aesch in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team SC Dornach a zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Aesch a - FC Oberwil 3:6 (1:2) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 12. Pascal Michel 0:1. 31. Sacha Bourquin 1:1. 43. Pascal Michel 1:2. 49. Dominic Boltshauser 1:3. 58. Tizian Maggion 2:3. 77. Jan Studinger 2:4. 80. Lumni Aliu 3:4. 89. Fabio Zle 3:5. 91. Jan Studinger 3:6. – Aesch: Pascal Allemann, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Lumni Aliu, Florian Frey, Yves Frossard, Dylan Bourquin, Robin Schaub, Sacha Bourquin, Tizian Maggion, Nico Bitto. – Oberwil: Stefan Gubser, Thierry Geissmann, Dominic Boltshauser, Cédric Hartmann, Pascal Kaufmann, Ivica Ohnjec, Oskar Grembowicz, Eloy Seoane Sanchez, Nicolas Flaig, Pascal Michel, Jan Studinger. – Verwarnungen: 51. Cédric Hartmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 02:24 Uhr.