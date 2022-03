4. Liga, Gruppe 3 Aesch stolpert gegen Therwil – Aesch verliert nach drei Siegen Überraschung bei Therwil gegen Aesch: Der Tabellenelfte (Therwil) hat am Samstag zuhause den Tabellenvierten 5:3 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Benjamin Meier für Therwil. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 20. Minute hergestellt: Nico Fruncillo traf für Aesch. Renato Zingg brachte Therwil 2:1 in Führung (43. Minute).

Therwil baute die Führung in der 50. Minute (Yanic Fläcklin) weiter aus (3:1). Timon Rau sorgte in der 57. Minute für Aesch für den Anschlusstreffer zum 2:3. Bis zum Ausgleich für Aesch dauerte es nur fünf Minuten: Torschütze war erneut Timon Rau.

In der 70. Minute war es an Jannis Reimer, Therwil 4:3 in Führung zu bringen. Mit dem 5:3 für Therwil schoss Joachim Schuster das letzte Tor der Partie.

Bei Aesch sah Dylan Bourquin (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dylan Bourquin (68.) und Yves Frossard (94.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Therwil, Urban Schaffter (61.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Therwil eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Therwil die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Therwil nicht verändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Für Therwil ist es der zweite Sieg in Serie. Therwil siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Laufen a. Das Spiel findet am 26. März statt (18.30 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Aesch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Aesch erstmals wieder. Aesch verlor zudem erstmals zuhause.

Aesch spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oberwil (Platz 8). Das Spiel findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Therwil - FC Aesch 5:3 (2:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 15. Benjamin Meier 1:0. 20. Nico Fruncillo 1:1. 43. Renato Zingg 2:1. 50. Yanic Fläcklin 3:1. 57. Timon Rau 3:2. 62. Timon Rau 3:3. 70. Jannis Reimer 4:3. 71. Joachim Schuster 5:3. – Therwil: Sven Scheiber, Gino Vielmi, Michael Roderer, Dimitri Woerner, Luca Leone, Benjamin Meier, Gregor Schaffter, Jannis Reimer, Alessio Posocco, Renato Zingg, Urban Schaffter. – Aesch: Yannick Moll, Marco Zorzetto, Dylan Bourquin, Romeo Bitto, Timon Rau, Yves Frossard, Sascha Volpe, Robert Kvasina, Sacha Bourquin, Nicola Wetzel, Nico Fruncillo. – Verwarnungen: 61. Urban Schaffter, 68. Dylan Bourquin, 94. Yves Frossard – Ausschluss: 89. Dylan Bourquin.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Münchenstein 1:2, FC Therwil - FC Aesch 5:3, FC Röschenz - FC Ettingen 0:3, FC Reinach - FC Laufen a 2:2, FC Oberwil - SC Dornach 4:5

Tabelle: 1. FC Röschenz 12 Spiele/28 Punkte (41:13). 2. FC Laufen a 12/25 (34:14), 3. FC Ettingen 12/23 (43:33), 4. FC Aesch 12/20 (45:26), 5. SC Dornach 12/20 (34:20), 6. FC Münchenstein 12/19 (23:37), 7. FC Riederwald 12/16 (21:33), 8. FC Oberwil 12/16 (29:29), 9. FC Reinach 12/13 (23:29), 10. FC Brislach 11/9 (23:41), 11. FC Therwil 12/9 (18:39), 12. FC Kleinlützel 11/6 (18:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:03 Uhr.