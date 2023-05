4. Liga, Gruppe 2 Alemannia Basel entscheidet Spitzenduell gegen Ferad für sich Sieg für Alemannia Basel im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Ferad 5:1.

Schon früh setzte Alemannia Basel dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Alemannia Basel noch auf 5:1.

Ferad war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 13. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Alemannia Basel waren: Sandro Jeraj, Noah Bortolussi, Nicola Pol, Josip Brisevac und Jonas Mall. Einziger Torschütze für Ferad war: Ali Elmali (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alemannia Basel schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 60 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Alemannia Basel verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 37 Punkten. Für Alemannia Basel ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Alemannia Basel ging unentschieden aus.

Alemannia Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Birsfelden (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Für Ferad war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Ferad wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Münchenstein a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Ferad 5:1 (4:1) - Hörnli, Basel – Tore: 4. Nicola Pol 1:0. 13. Ali Elmali 1:1. 20. Jonas Mall 2:1. 34. Noah Bortolussi 3:1. 44. Josip Brisevac 4:1. 65. Sandro Jeraj 5:1. – Alemannia Basel: Patrick Joos, Aron Selle Lopez, David Aleksic, Dénes Zoltan Kövi, Luis Keller, Noah Bortolussi, Tim Kaufmann, Timotheus Zeiser, Jonas Mall, Josip Brisevac, Nicola Pol. – Ferad: Biran Kostu, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Volkan Gecit, Ejder Kavak, Devrim Tusun, Firat Oezdengiz, Aziz Karagöz, Eren Iscan, Volkan Inkaya, Ali Elmali. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 19:59 Uhr.